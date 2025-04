Aggressione dell'imam a Mondovì, il presidente della comunità musulmana locale: "Ci scusiamo per l'assembramento che ha suscitato preoccupazione, ora la giustizia farà il suo corso"

Sarà la giustizia a porre la parola 'fine' sulla vicenda dell'aggressione all'imam monregalese che si è verificata, domenica 30 marzo, in via Risorgimento e che ha subito suscitato la risposta della comunità musulmana locale, che è scesa in strada in segno di solidarietà.

Ieri, presso i Carabinieri, le persone coinvolte hanno esposto i fatti e sporto denuncia. Sull'accaduto, facendo seguito all'intervento del presidente della Federazione islamica Piemontese, Mustapha Hajraoui, oggi interviene Mohamed Bouzerda, presidente della comunità dei musulmani di Mondovì

"Quanto accaduto domenica sera ha scosso profondamente l'intera città - scrive -. Non solo la comunità che rappresento ma tanti cittadini che hanno espresso in ogni forma il loro pensiero. Alle volte condivisibile, alle volte no. La Comunità Mussulmana di Mondovì lavora da anni, con innumerevoli iniziative, all'integrazione. Siamo consapevoli, infatti, che tocchi a noi per primi impegnarci affinché il rispetto delle regole sia il principio guida della convivenza civile. Non c'entra il colore della pelle o il credo religioso. Si tratta, più semplicemente, del contributo che ognuno di noi deve dare affinché Mondovì possa continuare a crescere. E isolare i razzisti, che - purtroppo - ci sono ovunque e sono di ogni nazionalità.

Per questo, prendendo esempio dalle parole della Confederazione Islamica del Piemonte , a nome di tutta la Comunità desidero scusarmi se l'assembramento e la forte richiesta di intervento nei confronti di chi ha colpito la nostra guida religiosa ha destato preoccupazione. Non era nostra intenzione suscitarla né vi è mai stato un momento in cui tale situazione è sfuggita dal controllo.

Siamo grati alle Forze dell'Ordine e al Sindaco, ora la giustizia farà il suo corso".