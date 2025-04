Anche per il 2025 Bisalta Vita, grazie al sostegno di Banca di Boves, prosegue la sua rassegna di incontri volti al benessere fisico e psicologico dei ragazzi. Accanto all'importante collaborazione pluriennale avviata nel 2024 con il Centro Salute Mentale di Cuneo dal titolo “La tua vita: una Special Edition!" e dopo il successo delle serate di sensibilizzazione sul territorio, l'Associazione intende proseguire la sua azione di studio e approfondimento affrontando altri due temi fondamentali ed estremamente attuali inerenti i molteplici aspetti del benessere dei nostri ragazzi.

Gli incontri rientrano nella rassegna di approfondimento `Connessioni e Crescita: comprendere il Bullismo e abbracciare le tecnologie digitali` e sono rivolti ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti, agli educatori.

Lunedì 7 aprile, alle ore 20.30, presso il salone della Parrocchia di Borgo San Giuseppe, si parlerà di Bullismo e Cyberbullismo: un viaggio per capire le dinamiche del bullismo, sia online che offline. Come affrontare queste situazioni, creando uno spazio di ascolto e rispetto.

Lunedì 14 aprile, alle ore 20.30, presso il Centro Polifunzionale `A la Sousta` in Piazza Domenico Tassone 4 a Peveragno, si parlerà di Tecnologie Digitali: un mondo da esplorare con curiosità e consapevolezza. Sarà un’opportunità per visitare le infinite possibilità` delle tecnologie digitali, imparando a usarle con attenzione, creatività` e consapevolezza.

Entrambe le serate avranno come relatore il Dott. Matteo Mancini, Pedagogista specialista in MediaEducation.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Una nuova occasione per far sentire Bisalta Vita, con il sostegno di Banca di Boves, vicina al territorio, alle famiglie, alle necessità quotidiane, in un mondo che va ormai troppo in fretta. Un momento per comprendere insieme le conseguenze di tutto questo sui nostri ragazzi, esposti in prima persona a tali dinamismi. Un tema che occorre conoscere, approfondire, studiare, per poterlo affrontare con maggior consapevolezza.

Sarà un momento importante per ascoltare, dialogare insieme, sciogliere nodi, creare strumenti: un modo vero di fare comunità, condividendo e ragionando su tematiche di assoluta delicatezza ed urgenza.

Credere nel futuro è credere nei giovani, è aiutarli nelle loro inevitabili fragilità, ora più che mai. Per consegnar loro un futuro più consapevole e sano. È aiutarli a creare nuovo spazio, a far crescere valore, coscienza. È ascoltarli nelle loro vulnerabilità, dar loro il tempo per comprendersi. Bisalta Vita e Banca di Boves credono fortemente in tutto questo e vi aspettano dunque per percorrere, insieme, questo prezioso percorso.