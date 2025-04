Volley A1/F: Noemi Signorile ancora a Cuneo: "a scorsa stagione è stata una battaglia continua, ma il nostro cuore ha fatto la differenza"

La magia di Noemi Signorile continuerà a illuminare il taraflex cuneese anche nella stagione 2025/26! Un colpo di scena? No, una certezza: il capitano resta al timone, pronta a scrivere un’altra pagina della storia della pallavolo della Provincia di Cuneo

Dopo un’annata da batticuore, ecco la notizia che tutti in fondo aspettavano: Signorile c’è, ancora una volta, ancora più determinata. Sei anni di passione, sei anni di battaglie, sei anni in cui Noemi ha indossato la maglia biancorossa con l’orgoglio di chi sa cosa vuol dire lottare per una provincia, per una squadra, per una famiglia intera di tifosi!

“Che emozione, che soddisfazione – esclama una raggiante Signorile – La scorsa stagione è stata una battaglia continua, ma il nostro cuore ha fatto la differenza. Rimanere qui per il sesto anno consecutivo è un onore. Cuneo è casa mia, e questa maglia è tatuata sul mio cuore! Sono pronta a dare tutto per questa squadra e per questa gente meravigliosa!”.

Un entusiasmo che travolge anche i co-presidenti Bianco e Manini: “Noemi è la nostra bandiera. Il suo spirito combattivo e la sua leadership sono il motore della squadra. Con lei possiamo guardare alla nuova stagione con fiducia, pronti a nuove sfide, nuove emozioni, nuove imprese!”.

E allora, cari tifosi, preparate le sciarpe, alzate i cuori: con Noemi Signorile al comando, Cuneo Granda Volley è pronta! La stagione 2025/26 è già iniziata nel migliore dei modi: con il nostro capitano, con il nostro simbolo! Avanti tutta, Gatte!