A Catania, l'evento formativo di Alberto Mandrile traccia la strada verso città più vivibili

"Catania si è trasformata nel palcoscenico di un evento formativo rivoluzionario, guidato da Alberto Mandrile, visionario fondatore di Tecno World Group ( www.tecnoworldgroup.it ). L'incontro ha svelato come l'arredo urbano stia trascendendo i confini tradizionali di estetica e funzionalità, evolvendosi in un sistema intelligente, connesso e sostenibile.

Progettisti, architetti e ingegneri dell'area metropolitana catanese, comprendente 57 comuni, hanno avuto l'opportunità di immergersi in casi studio all'avanguardia e tecnologie di ultima generazione. L'evento ha offerto una finestra sul futuro della progettazione urbana, con un focus particolare sulle frontiere dell'arredo urbano smart.

Le due sessioni, della durata complessiva di 90 minuti, hanno esplorato non solo l'aspetto estetico dell'arredo, ma anche la cruciale importanza di rendere i servizi urbani accessibili e intuitivi per tutti. In questo contesto, è stato presentato l'innovativo ecosistema I-Gate ( www.i-gate.it ), una piattaforma IoT che aggrega servizi e informazioni in modo integrato.

Grazie alle isole digitali multiservizio e all'app telecomando, cittadini e turisti possono accedere con facilità a servizi essenziali, interagire con uffici turistici, di mobilità e medici online. Un'ulteriore innovazione è rappresentata dalla connessione a un pronto soccorso virtuale, dove un medico può fornire assistenza immediata in caso di emergenze, grazie a telecamere che trasmettono immagini in tempo reale. Questo approccio non solo rafforza la sicurezza pubblica, ma segna un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi urbani.

In conclusione, l'evento ha offerto ai professionisti del settore un'occasione preziosa per confrontarsi con le sfide e le opportunità offerte dalla tecnologia nell'arredo urbano.

Alberto Mandrile ha dichiarato: "Siamo entusiasti di osservare come queste innovazioni possano contribuire a migliorare la qualità della vita negli spazi pubblici e l'efficienza delle città".