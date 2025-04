A Dronero "Due e ventiquattro", un thriller psicologico dalle tinte noir

La Compagnia teatrale Primoatto arriva a Dronero con uno spettacolo diverso da quelli a cui ci ha sino ad ora abituati. Il testo si intitola Due e ventiquattro ed è scritto da Pascual Carbonell e Jeronimo Cornelles, due giovani autori argentini contemporanei.

Ambientato nella metropolitana di Buenos Aires, il testo ci porta in una dimensione di mistero con due sconosciuti che condividono ogni sera per due minuti e ventiquattro secondi un vagone vuoto. Una sola fermata ma tanto basta perchè siano consapevoli l’uno dell’altra.

Per quella che sembra una casualità, inizia uno scambio epistolare che vede nei messaggi lasciati nel vagone pensieri intimi e confidenze che portano i due personaggi, in un crescendo di brutalità, sensualità e tensione emotiva, ad essere necessari l’uno all’altra. O per lo meno così pare.

In scena Annachiara Busso e Corrado Vallerotti che festeggiano i loro 30 anni di palcoscenico e amicizia.

Appuntamento per Giovedì 10 Aprile presso il Cinema Teatro Iris di Dronero alle ore 21.00, costo biglietto € 10,00. Prenotazioni wapp al 340/7439443