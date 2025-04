A San Damiano Macra si presenta il film di Sandro Gastinelli “Darreire lourisount – Oltre l’orizzonte”

Il film di Sandro Gastinelli “Darreire l’ourisount” continua la sua programmazione in Italia ed all’estero. In Provincia di Cuneo torna a San Damiano Macra il 4 aprile, ore 21.00, a cura della Biblioteca comunale e della Pro Loco di San Damino Macra.

La versione cinematografica della “straordinaria avventura della Escolo del Magistre Sergio Arneodo”, dunque, continua ad affascinare e il personaggio del “Magistre” dimostra di essere ancora molto amata ed apprezzata nelle valli.

La vicenda racconta la storia di una scuola di montagna, di un pugno di ragazzi e del loro maestro, che trasformarono Coumboscuro (Alpi di Cuneo) in un laboratorio didattico e letterario di risonanza europea. Un'avventura iniziata nel dopoguerra e continuata sino a oggi coinvolgendo le Alpi Occidentali nel desiderio di riscatto e di futuro sociale dei paesi di montagna, della loro storia, lingua e cultura di cui la scuola rappresenta una essenziale presenza di vita e di domani.

Settant'anni di avventura che la sceneggiatura racchiude in un solo anno di scuola. Così da settembre a giugno la vita di una ventina di ragazzi e del loro "Magistre", per raccontare fuori dal tempo una comunità, il riscatto identitario, la scoperta della lingua provenzale alpina delle valli cuneesi.

Una vicenda umana e culturale di rara originalità.

Le valli di Cuneo, la loro gente, la loro lingua, la loro cultura

Il film è stato girato e montato nel 2009, poi la scomparsa di Sergio Arneodo e poco dopo quella tragica di Massimo Dalmasso, che nel film è il volto del Maestro. Così, a fine 2023 - in occasione del decennale Sergio Arneodo - la presentazione pubblica, con immediato abbraccio popolare in Italia ed all'estero.

L'inaspettato riscontro del pubblico, però, non ha mutato la volontà di Coumboscuro Centre Prouvençal, che ha voluto portare innanzitutto le visioni del film nei luoghi delle Alpi occidentali, genti e paesi che hanno condiviso e si riconoscono in questa avventura di rinascita culturale dal dopoguerra: Vinadio, come Bellino, come Elva... così come decine di località che sono state parte attiva di quel momento di entusiasmo identitario.

Un “caso culturale”, che viene indicato dalla critica: “Un passa parola incessante. Un fascino naif che fa diventare questa avventura di ragazzi e del loro maestro, un soggetto amato e coinvolgente. Il tutto è sorretto da una sceneggiatura originale che usa la poesia quale lessico universale. Non a caso le liriche sono state lette da dieci nomi di grande risonanza, quali, per citarne alcuni - Paolo Conte, Lella Costa, Claudio Bisio e dal cantautore cuneese Gianmaria Testa”.

La serata di venerdì 4 aprile a a San Damiano Macra si svolge presso il la sala polivalente ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti.