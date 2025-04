Frassino, per la rassegna "Storie Erte" lo spettacolo "Storie di miniera"

Secondo evento di “PAROLE ERTE. Storia e memorie al tempo presente”, la rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica di Frassino in collaborazione con l’associazione culturale Fraisensi.

Venerdì 4 aprile alle ore 21,00 presso i locali del Centro Culturale Lhi Mestrs, in Via San Rocco, n. 4, “Storie di Miniera” tra musica e narrazione intorno ai canti dei minatori e alle storie di emigrazione, un progetto di La Fabbrica dei suoni. Sul palco Caterina Ramonda, narratrice, con un trio d’eccezione: Luca Pellegrino, polistrumentista, compositore, arrangiatore, Sergio Pozzi, chitarra e voce, e Sara Cesano, violino.

Creato per il Musée Départemental di Tende nella Vallée de la Roya dove ha debuttato nel giugno 2023 in occasione dell’inaugurazione della mostra “Mondes Souterrains”, lo spettacolo invita gli spettatori a un viaggio evocativo intorno al tema dell’emigrazione dei lavoratori italiani verso le miniere specie in Francia e in Belgio.

La narrazione è intervallata da una scelta di canzoni che ripropongono - in francese, inglese, italiano, occitano, spagnolo - un repertorio di canti legati in vario modo alla miniera, di epoche differenti.

Ingresso a offerta libera.