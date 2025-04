Il “Cuneo Bike Festival” cerca sponsor e partner: candidature aperte fino al 30 aprile

Il Cuneo Bike Festival è alla ricerca di sponsor e partner che vogliano pedalare insieme a lui lungo tutto l'anno con i suoi appuntamenti «off» - in media uno al mese -, e verso la sua quinta edizione, in programma da giovedì 18 a lunedì 22 settembre in piazza Galimberti a Cuneo.

È online sul sito del Comune di Cuneo al link bit.ly/avviso-ricerca-sponsorizzazioni-cnbf-25 l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni di natura tecnica, finanziaria e di natura mista - in parte finanziaria, in parte tecnica - indetto dall'Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo. Una scelta dettata dalla volontà di ampliare la rosa dei soggetti - aziende, sostenitori e appassionati, della provincia di Cuneo e non solo - che supportano un'azione di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile lunga dodici mesi, di cui il Cuneo Bike Festival è l'apice. Nella quotidianità ci sono iniziative come il Bike to work, che premia novecento lavoratori che scelgono la bici per recarsi al lavoro, il Bike to school, ripartito la scorsa settimana in modalità diffusa su più mesi, racconti di viaggio a pedali, laboratori di sensibilizzazione sulla condivisione dello spazio pubblico, pedalate e molto altro.

«La scorsa edizione del festival, la prima in piazza Galimberti, è stata uno spartiacque: per dare ulteriore slancio al nuovo corso è fondamentale trovare nuovi compagni di viaggio - dice l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino -. L'obiettivo è far diventare il Cuneo Bike Festival l'evento di riferimento per tutta la provincia di Cuneo, e le collaborazioni che stiamo tessendo in questi mesi, tra cui quelle con Terres Monviso e Arenaways, sono solo il primo passo». Conclude: «Diventare sponsor del Cuneo Bike Festival significa legare il proprio nome a un progetto in grande crescita e contribuire alla promozione della mobilità sostenibile».