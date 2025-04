Presentazione del libro "Don Antonio Borsotto-Giusto di Israele"

Venerdì 11 aprile, alle ore 18, presso il Museo Casa Galimberti a Cuneo, si terrà il terzo incontro letterario organizzato dalle Acli provinciali cuneesi, nell’ambito della mostra “Libera Azione”, dedicata alla vita e alle opere del Maestro Umberto Mastroianni, che ha realizzato il Monumento alla Resistenza di viale Angeli a Cuneo.

Verrà presentato al pubblico il libro “Don Antonio Borsotto - Giusto di Israele” edito da Primalpe e scritto da Don Luca Lanave, con prefazione di Don Gian Michele Gazzola.

Il volume, corredato da molte immagini fotografiche, manoscritti e pubblicazioni d’epoca, racconta la vita di Don Antonio Borsotto, un sacerdote nato a Bernezzo nel 1910 e protagonista, nel periodo della seconda guerra mondiale, di molte opere di sacrificio, prima come cappellano militare in Russia, poi come parroco tra partigiani, repubblichini e tedeschi, nel periodo in cui svolse il ministero nella parrocchia di Andonno.

Fu un uomo di grande fede, le cui gesta non sempre sono venute alla luce: l’autore è andato a riscoprirle, visitando i luoghi vissuti dal canonico e spulciando negli archivi diocesani e in molteplici altre fonti di informazione, per accertare i fatti realmente accaduti.

Luca Lanave, classe 1985, ha completato il corso di studi teologici proprio con una tesi su “Il contributo della chiesa alla Resistenza: l’opera del clero in Valle Gesso” ed è dunque un interlocutore capace di ricostruire il quadro complesso di avvenimenti in cui si vennero a trovare i sacerdoti in quel difficile periodo storico.

Il libro sarà presentato dal giornalista e consigliere provinciale Acli Silvano Bertaina, che dialogherà con l’autore e il pubblico.

L’appuntamento rientra nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra “Libera Azione” realizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS, con altre collaborazioni, tra cui le ACLI provinciali Cuneesi APS, aperta a Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi, 4 a Cuneo, con ingresso gratuito, tutti i venerdì, sabato e domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.

È gradita la prenotazione, telefonando ai numeri Acli: 0171.452644 e 0171.452650