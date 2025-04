Alla Base Rafting di Stiera a Gaiola due importanti appuntamenti formativi organizzati dalla Federazione Italiana Rafting

Lo scorso fine settimana, la Base Rafting di Stiera a Gaiola, in Valle Stura di Demonte, ha ospitato due importanti appuntamenti formativi organizzati dalla Federazione Italiana Rafting (FIRAFT).

Sabato 29 marzo si è svolto il corso dedicato agli addetti alla logistica, un ruolo chiave per garantire il corretto svolgimento delle attività fluviali in sicurezza e con efficienza.

Domenica 30 marzo, invece, è stata la volta dell’aggiornamento per le guide rafting, un momento fondamentale per il perfezionamento delle tecniche e per l’allineamento agli ultimi standard federali.

Entrambi gli eventi hanno registrato un’ottima partecipazione e hanno ricevuto il plauso della Federazione Italiana Rafting per la qualità delle acque del fiume Stura di Demonte e per la location di Stiera, giudicata ideale per ospitare eventi di formazione e competizioni sportive di alto livello.

L’appuntamento con il grande sport proseguirà domenica 4 maggio, quando la Base Rafting di Stiera tornerà protagonista ospitando i Campionati Italiani di Canoa Kayak, un evento attesissimo che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia nelle acque cristalline della Valle Stura.