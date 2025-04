Al museo diocesano di Cuneo la presentazione della "vera storia del tesoro della Quarta Armata" di Riccardo Rossotto

Le storie di tesori scomparsi hanno sempre affascinato l’immaginario collettivo, ma quando il mistero si intreccia con la grande storia, il confine tra leggenda e realtà si fa sottile. Tra il settembre del 1943 e la fine della seconda guerra mondiale, il patrimonio della Quarta Armata italiana attraversò vicende complesse: saccheggi, tentativi di protezione, trame oscure e infine la scomparsa di milioni di lire dell’epoca. Un enigma che tocca Cuneo, Alba e Carrù, tra ripiegamenti militari e primi fermenti della Resistenza.

Riccardo Rossotto, nel suo nuovo libro “La vera storia del tesoro della Quarta Armata”, ha recuperato il memoriale del generale Operti, che racconta in dettaglio questa storia e finalmente permette di conoscere la storia anche dal punto di vista di uno dei suoi controversi protagonisti. Il libro cerca di rispondere ad alcune domande cruciali: dove siano finiti quei milioni di lire appartenenti allo Stato italiano, chi siano stati i protagonisti di quegli eventi che per decenni hanno scatenato polemiche, leggende metropolitane, ricostruzioni più o meno fasulle, scandali, processi penali e amministrativi. Il libro racconta le peripezie di quella cassa che solo in parte, nel maggio del ’45, fu restituita alla Banca d’Italia, con un finale però imprevedibile che il memoriale di Operti finalmente oggi svela. Una storia appassionante, quasi un giallo, che fornisce, tra l’altro, un affresco inedito del contesto resistenziale in essere nel Piemonte meridionale tra il ’43 e il ’45.

La presentazione del libro si terrà giovedì 3 aprile alle ore 18:00 presso il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, in Contrada Mondovì 15. L’evento è curato dall'Associazione Insieme di Cuneo in collaborazione con A.C.L.I. Cuneo A.P.S. si inserisce nell'ambito delle manifestazioni dedicate all'Ottantesimo Anniversario della Liberazione.

Durante la presentazione, l’autore dialogherà con i presenti offrendo al pubblico una chiave di lettura approfondita e stimolante su un mistero che continua a incuriosire storici e appassionati. Sarà inoltre possibile acquistare il libro e partecipare a una sessione di firma copie con l’autore. L’evento è aperto a tutti gli interessati.