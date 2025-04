Che cosa c’è dietro la nascita del Centro Vjta di Cuneo

“In un mondo che corre veloce, noi abbiamo scelto di rallentare, osservare, ascoltare.” È stato inaugurato a Cuneo, sabato 29 marzo, il primo Centro Vjta in Italia, progetto pilota che unisce medicina integrata e discipline olistiche.

Era il 2015 quando due famiglie, la famiglia Beghelli e la famiglia Merante, si incontrarono. In questi anni, con grande riflessività e desiderio, hanno dato origine al Gruppo Vjta, un progetto nato dall’esperienza personale e dalla ricerca di soluzioni efficaci. Quando le terapie tradizionali non offrivano più risposte, infatti, le pratiche olistiche e la medicina integrata hanno trasformato le loro vite, ispirando la creazione di un percorso dedicato al benessere di tutti.

Spinti, così, dalla sorprendente efficacia di questi trattamenti, le due famiglie hanno unito le forze e, grazie alla generosità di un benefattore che per primo ha sperimentato con successo il loro metodo, hanno creato Vjta, un centro che va oltre la semplice cura.

CORPO MENTE ED ENERGIA

Approccio innovativo alla medicina e alla formazione medica, anche se in realtà ha radici molto antiche, la medicina integrata riconosce la medicina tradizionale (o convenzionale) il fulcro della cura, ma affianca ai moderni esami diagnostici e trattamenti convenzionali, un’attenta selezione di terapie complementari, come per esempio l’osteopatia, la terapia cranio sacrale e la psicologia. Al centro vi è quindi il benessere psicofisico della persona, con un riconoscimento sia del corpo che della mente.

A tutto questo e per la prima volta in Italia, si aggiunge la considerazione della persona anche a livello energetico. Il termine olistico, infatti, deriva dal greco hólos (ovvero, intero) e therapeía (che può essere tradotto come cura). La terapia olistica, dunque, è l’arte di prendersi cura dell’essere umano nella sua totalità.

“Abbiamo rotto un tabù - dice l’EB Project Manager Elisabetta Beghelli - che considera le discipline olistiche di bassa categoria e separate alla medicina. Noi siamo i pionieri di una visione che invece le vede unite e collaborative. Guarire da un disagio fisico, non significa benessere. Il benessere è molto di più: uno stato d’essere che ci accompagna tutto il giorno, qualunque cosa accada, che ci dà la forza nei momenti bui della vita. Il vero benessere è l’equilibrio tra efficienza fisica, mente lucida e pronta, pace nelle emozioni e nel cuore. Per fare tutto ciò abbiamo scelto i migliori professionisti, con titoli di studio adeguati e con una importante esperienza sul campo.”

Il team di esperti Vjta è formato da:

Roberto Merante: medico chirurgo specialista in Medicina Nucleare, esperto di Taping Neuromuscolare, esperto di Riflessologia Corporea e Auricolare;

Tiziana La Bua: infermiera professionale, operatrice Olistica, esperta in Cristalloterapia e Tecniche Bionergetiche;

Fabio Merante: chinesiologo e personal coach, esperto in Nutrizione ed Integrazione Sportiva e Generale;

Michele Iacusso: esperto in tecniche del Massaggio, esperto di Taping Neuromuscolare, specialista in cristalloterapia e osteopata.

OLI, LONGE E UNI: LE TRE AREE DI VJTA

Il cuore pulsante di Vjta è Olivjta. Qui si intrecciano terapie antiche e moderne, per riportare l'equilibrio. Le discipline olistiche che vengono proposte non sono solo trattamenti, ma vere e proprie esperienze: osteopatia e posturologia per l'equilibrio del corpo e della mente, Reiki per far fluire l'energia, shiatsu per sciogliere tensioni profonde ed ancora le pietre calde, la cromoterapia, il massaggio drenante o quello svedese.

La medicina non deve solo curare, ma anche prevenire e rigenerare. Così, c’è Longevjta: i professionisti applicano la medicina integrata, con trattamenti come l'ozonoterapia e molto altro, migliorando la circolazione, le difese e i tessuti.

Infine la formazione. Con Univjta nasceranno infatti i professionisti del domani. Ogni corso è pensato per trasmettere conoscenze, ma soprattutto passione: dall'operatore olistico al massaggiator

IL MACCHINARIO UNICO IN ITALIA

Il Centro VJTA è dotato di un macchinario unico in Italia e di ultima generazione multifunzionale proveniente direttamente dagli Stati Uniti tramite Tecnogym: esso permette una valutazione funzionale ed approfondita del benessere psicofisico delle cellule dell’organismo.

Ma qui è possibile trovare anche la Sala Immersiva, anch’essa unica nel suo genere, che grazie alle sue multifunzioni crea uno stato di profondo benessere, inducendo lo stato alpha, che sarebbe il primo stadio meditativo, senza necessariamente avere esperienza di tecniche meditative.

Dietro la nascita del Centro Vjta a Cuneo c’è quindi la scommessa, ma soprattutto la tenacia, di persone che credono fermamente in una salute integrata, capace di guardare l’individuo nella sua interezza. “Entrare qui per me è stato come entrare in un altro mondo - dice una delle persone presenti all’inaugurazione - per poi accorgendomi in realtà che non è un altro mondo, ma il mondo che finalmente ora è possibile.”