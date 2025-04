Si rifanno le strisce dei parcheggi alle piscine di Cuneo: 40 stalli in meno nel giorno di mercato

Rifacimento segnaletica orizzontale e divieto di sosta con tanto di rimozione forzata. Diversi cartelli, stamattina, hanno accolto i tanti che, ogni giorno, parcheggiano nella zona dello Stadio del nuoto di Cuneo, in via Porta Mondovì.

Prima di raggiungere il grande piazzale, con centinaia di parcheggi gratuiti disponibili, ci sono due aree, una quarantina di stalli in tutto, anch'essi gratuiti, dove è possibile lasciare la vettura. Sono i più ambiti, perché i più vicini sia all'ascensore inclinato sia alla ripa pedonale per salire sull'altipiano e raggiungere il centro della città.

Stamattina erano indisponibili. E non è un Pesce d'Aprile. Oggi, giorno di mercato, in cui già alle 9.30 si fatica a trovare un posto dove parcheggiare anche alle piscine, è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Non sarebbe stato meglio scegliere una giornata diversa?

Poco chiara, tra l'altro, la segnaletica nell'area della quindicina di stalli a pettine vicini all'ascensore.

Il divieto di sosta, infatti, non sembrava riguardare l'intera striscia, come invece era molto evidente nell'area adiacente, vicina alla piscina estiva. Infatti, come si vede dalle foto, qualcuno, seppur in dubbio, ha deciso di parcheggiare. Con il rischio che gli portino via la macchina.