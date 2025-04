A Cuneo una conferenza su Dietrich Bonhoeffer, martire del nazismo

In occasione dell’80° anniversario della morte di Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo ucciso dai nazisti per la sua opposizione al regime, la cittadinanza è invitata alla conferenza “Chi è Cristo per noi oggi?”, che si terrà sabato 5 aprile 2025 alle ore 9:45 presso l’Aula Magna del Vescovado Nuovo in Via Amedeo Rossi 28.

Relatore sarà Fulvio Ferrario, docente di Dogmatica alla Facoltà Valdese di Teologia, autore di diverse pubblicazioni nell'ambito della dogmatica e della storia del pensiero cristiano, nel XVI e nel XX secolo. Modererà Stefano Sicardi.

L’evento è organizzato dalle Chiese Cristiane Evangeliche di Cuneo e Mondovì (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia), in collaborazione con l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo, il CESPEC e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano.

Bonhoeffer, testimone della fede e della resistenza al nazismo, offre ancora oggi spunti di riflessione sulle dinamiche del potere e del totalitarismo nelle varie forme in cui esso si presenta. Secondo il teologo, l’ostentazione della potenza, politica o religiosa, può portare gli individui a perdere la propria indipendenza interiore e la capacità di pensiero critico, non per un deficit intellettuale, ma per l’opprimente influenza del potere stesso.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per riscoprire il valore della resistenza spirituale e dell’impegno etico nella società contemporanea.