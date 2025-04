A Mondovì è tempo di Fiera di Primavera: la 64^ edizione nel nome di fiori, piante, outdoor e tempo libero

Si sta ormai completando il programma definitivo della sessantaquattresima edizione della Fiera di Primavera prevista per il 12 e il 13 aprile prossimi nel centro storico di Mondovì Breo. Una manifestazione che miscelerà anime differenti ma complementari, con diverse novità soprattutto per i più piccoli e per gli amanti del tempo libero. Se da un lato sono infatti confermati il Gran Mercato di Primavera, i produttori agricoli, le aree espositive per tecnologie per la casa, automobili e mezzi agricoli e la rassegna zootecnica “PrimaVera Piemontese” (che quest’anno si sposta in piazza Unità d’Italia), dall’altro si amplia ancora la sezione dedicata alla floricoltura e al florovivaismo coordinata dalla giornalista Mimma Pallavicini e, soprattutto, si moltiplicano le attività sportive per i più piccoli: dal rafting urbano sul torrente Ellero alla zip-line cittadina, dall’orienteering in città allo street soccer, dalla parete di arrampicata al BMX show con Alex Barbero, senza dimenticare l’area giochi, le fattorie didattiche e lo street food.

Analogamente varia ed eterogenea l’offerta culturale che amalgama le proposte ordinarie del Museo della Ceramica e dei Musei dei Licei, con la specifica attività laboratoriale del Museo civico della Stampa (“Osservo, disegno, stampo!”) e le analoghe suggestioni promosse da CoopCulture con il percorso “Tra palco e cielo” tra la Torre del Belvedere e l’ex Teatro Sociale e l’attività per famiglie “ArteNatura” con giochi, osservazioni e disegni tra la Torre del Belvedere e la chiesa della Missione. Nel centro di Breo, poi, visite guidate alla mostra “Dall’Impressionismo alla Modernità. I Maestri della Luce e del Colore” allestita dall’associazione Be Local presso il centro espositivo di Santo Stefano e, in piazza Cesare Battisti, ben quattordici appuntamenti ne “Il Giardino delle parole” con, tra gli altri, il maestro giardiniere Carlo Pagani, lo chef Pietro Ganni e lo scrittore Tiziano Fratus. A lato del “Giardino delle parole”, infine, kid garden con salottino per leggere e disegnare e diversi laboratori adatti ai bambini dai 5 ai 12 anni.

"Continua il percorso di crescita della Fiera di Primavera - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - per una sessantaquattresima edizione che torna ad aggregare l’offerta agricola e zootecnica tra piazza della Repubblica e piazza Unità d’Italia, distribuendo sul resto del centro storico le altre attrazioni, con tante novità per i bambini e gli amanti dell’outdoor. Terminati i lavori di riqualificazione urbanistica, l’asse tra piazza Carlo Ferrero e piazza Santa Maria Maggiore può finalmente diventare un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad ospitare espositori e creazioni florovivaistiche. Si preannunciano, insomma, due giorni intensi, capaci di soddisfare un pubblico vario ed eterogeno. Grazie, in tal senso, agli uffici comunali che da settimane stanno lavorando alla predisposizione di un programma ricco e variegato che guarda alla tradizione senza dimenticare elementi innovativi e inattesi come il rafting urbano e la zip-line".