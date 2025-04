Associazione nazionale libera caccia eletto Marco Forneris nuovo presidente provinciale

Dopo l’elezione di Parola David a Presidente Regionale, la segreteria provinciale di Cuneo era rimasta “zoppa” in quanto in via del tutto straordinario, lo stesso David portava avanti entrambe le cariche statutarie previste.

La necessità di individuare un nuovo Presidente Provinciale, ha portato nell’ultimo periodo l’esasperata ricerca di una nuova figura con la candidatura di più associati, mossi dalla necessità e dalla volontà di proseguire tutto quello costruito negli ultimi anni.

Di qui è nata una “squadra” operativa alla quale nei prossimi mesi saranno inseriti tutti quegli associati “specializzati” in alcuni rami dell’associazione, tanto per esperienza che per entusiasmo.

Dopo le procedure tecniche dell’assemblea e la rinuncia alla candidatura di alcuni associati alla presidenza provinciale è avvenuta la presentazione di Forneris Marco di Castelletto Stura e presidente di circolo dell’omonimo comune.

Dopo la sua elezione si è provveduto a presentare Gallesio Ivan di Santo Stefano Belbo quale Vicepresidente provinciale vicario e il Tomatis Alessandro di Morozzo quale vicepresidente provinciale, nonché alla votazione dei revisori dei Conti Morra Costanzo di Bra, il Bagnis Manuel di Borgo San Dalmazzo e il Cav. Uff. Bano Pier Domenico di Moretta quale supplente.

A questo punto il Presidente Provinciale Onorario Sevega Gabriele, ha relazionato sul ciclo olimpico appena concluso applaudendo tutti i presidenti di circoli presenti per il costante incremento degli associati, ringraziando tutti quelli che hanno portato a termine il proprio impegno in cariche associative e dare il benvenuto al nuovo sodalizio comunale di Valcasotto e ai nuovi giovani presidenti di Alba, Cossano Belbo, Demonte, Dronero, Margarita, Racconigi e Sanfré.

Ha auspicato che per il futuro la necessità di una vita associativa più viva, con il ritorno del campionato cani da ferma, con prove da seguita su Lepre/Cinghiale/Volpe, sulle selezioni del Trofeo Diana, senza dimenticare il tiro a volo e il tiro a Palla. La vita associativa vive anche di queste iniziative sociali e il cosiddetto “pane e salame” è quello che rende viva qualsiasi associazione.

Nella stessa serata il neo Presidente Provinciale Forneris ha espresso ai presenti che il prossimo futuro ci sarà una prima fase di assemblamento prevedendo ad incontrare tanto i presidenti di circolo, che i vari delegati.

La necessità di sviluppare anche tutto il settore “pesca” con il potenziamento dei circoli pesca già presenti sul territorio, le attività di recupero ittico, le attività sociali e la collaborazione con le altre realtà associative di pesca sportiva, ha portato alla nomina quale referente del Presidente Forneris Spaccamiglio Salvatore a supporto dell’ormai consolidata attività del Geom. Lequio Federico.

Nella stessa sera il neo presidente ha formalizzato alcune deleghe necessarie:

Moretti Daniela coordinatore guardie ittiche/venatorie/zoofile e rapporti con altre associazioni di vigilanza.

L’esperto giudice cani da ferma Mucaria Andrea quale delegato a tale specialità.

Gli associati Graglia Andrea di Cherasco, Elisa Menso di Aisone, Barolo Davide di Morozzo per quanto riguarda i cani da seguita.

e richiedendo ai presenti la necessità di trovare associati disponibili a sviluppare tanto il tiro a palla che il tiro a volo, dove nel passato associati Cuneo contribuivano alla creazione della squadra ANLC Regione Piemonte.

Per concludere avendo raggiunto e superato la quota dei 1000 cacciatori, l’assemblea ha eletto il delegato per la successiva votazione del presidente regionale che avverrà ad Alessandria in data 11 aprile 2025.