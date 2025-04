Domenica 13 aprile riapre il sito di Balma Boves, in Val Po

Per la stagione 2025, Balma Boves tornerà ad essere aperta e visitabile con il servizio di visite guidate, a cura dell’Associazione Vesulus, da domenica 13 aprile.

L’apertura continuerà in tutte le giornate festive, quest’anno fino al week-end dei Santi (ossia fino al 2 novembre), allungando così la stagione autunnale, ed i sabati pomeriggio da metà giugno a metà settembre. Confermata come gli scorsi anni anche l’apertura infrasettimanale del lunedì e venerdì pomeriggio in agosto e l’apertura continuativa in tutti i pomeriggi della settimana di Ferragosto.

L’orario di apertura sarà come gli scorsi anni 10 -18:30 (in ottobre chiusura ore 17:00) e 14:30 – 18:30 per le aperture pomeridiane.

Il calendario eventi è in fase di definizione, ma si partirà subito il 13 aprile, con “Disegniamo l’arte”, in collaborazione con l’Abbonamento Musei Piemonte; un appuntamento dedicato a bambini e famiglie, che quest’anno sarà dedicato agli “strani esseri” che popolavano le veglie invernali.

Consigliata la prenotazione: 349/8439091, 348/5835677, balmaboves@gmail