Il Centro Storico di Alba protagonista della prossima tappa della Giunta itinerante

La Giunta Itinerante fa tappa nel cuore di Alba. L’appuntamento è per martedì 8 aprile, alle ore 20.45, presso la Sala Riolfo, dove il sindaco Alberto Gatto, gli assessori comunali e i rappresentanti del Quartiere Centro Storico, guidato da Silvio Rolando, incontreranno i cittadini per un confronto diretto.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la cittadinanza, raccogliere segnalazioni, idee e criticità e costruire insieme il percorso amministrativo. Un format che ha già coinvolto realtà come Gallo d'Alba, Moretta, San Cassiano e Piave, riscontrando partecipazione e interesse da parte dei residenti.

"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per portare le proprie istanze, ascoltare le nostre proposte e costruire insieme un futuro condiviso – spiega l’assessore Davide Tibaldi –. Prima di questo appuntamento, io e l’assessore Edoardo Fenocchio abbiamo già avuto diversi momenti di ascolto con il Comitato, i residenti di viale Cherasca e con i commercianti, che abbiamo incontrato presso l’ACA insieme agli altri assessori. L’attenzione al territorio parte sempre da un ascolto autentico, che poi si traduce passo dopo passo in azioni concrete."

Durante la serata verranno illustrati progetti specifici per il Centro Storico e raccolte tutte le osservazioni utili per calibrare al meglio gli interventi. "Siamo convinti – continua Tibaldi – che il confronto aiuti a modulare l’azione politica. Per questo chiediamo ai cittadini non solo di esserci, ma di essere parte attiva, propositiva, perché è proprio da questo tipo di partecipazione che nascono le scelte migliori, quelle più radicate nei bisogni reali del quartiere."