La Costituzione Italiana: se ne parla in un incontro alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo

Lunedì 14 aprile 2025, dalle ore 16,30 alle ore 18,00, l’Auser “Cuneo e Vallate” dedica il settimo appuntamento mensile nella Casa del Quartiere Donatello (in Via Rostagni 23/L) al tema della Costituzione Italiana. Relatore sarà il Prof. Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resisteza e della Società contemporanea di Cuneo.

A pochi giorni dall’80° anniversario della Liberazione il tema è strettamente legato alla Resistenza antifascista che ha dato vita alla nostra Carta costituzionale. In tempi in cui si stanno abbandonando i toni retorici di tante commemorazioni, che non evidenziavano i motivi della incompiuta realizzazione dello spirito costituzionale, per adottare toni insultanti da parte di pochi (e si spera che rimangano tali) rappresentanti istituzionali che considerano divisiva la Festa del 25 Aprile, l’Auser vuole affermare con forza il valore ancora e sempre più attuale della Costituzione. Questo a maggior ragione in tempi in cui le tensioni vengono sempre più risolte con le armi, a scapito dei diritti fondamentali.

All’art. 2 dello Statuto dell’Auser Federazione Nazionale si legge, infatti, che “la Federazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità”.

All’incontro parteciperanno anche alcuni rappresentanti della Sezione ANPI-CGIL “Margherita Barale ed Anita Barbero” di Cuneo. Il rapporto fra la CGIL e l’AUSER è di stretta collaborazione, essendo quest’ultima realtà nata per iniziativa del Segretario generale della CGIL Bruno Trentin nel 1989. Queste furono le sue parole che diedero vita all’Auser: “Il sindacato ha bisogno sempre più, in questa fase di trasformazioni profonde della società italiana, di avere anche dei momenti di sperimentazione concreta di un’attività associata che realizzi, non solo rivendichi, una solidarietà fra diversi, che pratichi questa solidarietà intorno all’esercizio dei diritti fondamentali”.

Come si vede fu una scelta proiettata in avanti e che, mai come ora in cui il Welfare viene impoverito sino a perdere gli obiettivi previsti dalla Costituzione, è attuale.

Questi incontri, a cadenza mensile, hanno lo scopo di affrontare argomenti vari a margine dell’Ambulatorio infermieristico della Casa del Quartiere Donatello, che è attivo dal 2003. L’ambulatorio, gestito da un anno da volontari Auser, si limita ad effettuare controlli della pressione e a dare consigli di tipo infermieristico. Non si limita però solo a questo. Vuole anche essere un momento in cui si possano fare quattro chiacchiere con tranquillità.

Il Prof. Gigi Garelli è direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. È stato insegnante di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Peano di Cuneo. È Presidente dell’Associazione Orizzonti di Pace occupandosi, altresì, di attività orientate alla formazione sui temi dell’intercultura.

L’ingresso è gratuito ed è rivolto non solo agli iscritti Auser ma a tutta la cittadinanza.