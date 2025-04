"Salute in piazza" arriva a Ceresole d'Alba

Continua il progetto “Salute in Piazza” dell'ASL CN2: una serie di incontri con i cittadini, direttamente nei mercati locali dei Comuni del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari più vicini e comprensibili a tutti.

A Ceresole d'Alba l'ambulatorio mobile farà tappa giovedì 10 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:00 in Piazza Vittorio Emanuele, durante il mercato settimanale; in questa data sarà possibile effettuare varie tipologie di visite o consulenze sanitarie gratuite, conoscere meglio la propria ASL e i servizi erogati, o ancora per una misurazione della pressione e della glicemia.