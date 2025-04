Savigliano: scrutatori, fino al 28 aprile si può fare domanda

Chi vuole fare lo scrutatore, a Savigliano, in occasione del prossimo referendum popolare dell'8 e 9 giugno, si faccia avanti. Il termine di presentazione delle domande scade alle 12 del 28 aprile.

Gli elettori, iscritti nell’albo degli scrutatori, che si trovino nelle condizioni di disoccupato, in cerca di prima occupazione, studente o in mobilità o cassa integrazione, possono rivolgere istanza alla Commissione Elettorale Comunale affinché venga valutata la possibilità di nomina preferenziale come scrutatore.

Il modulo per la richiesta può essere scaricato dall'homepage del sito internet del Comune di Savigliano oppure richiesto presso l'ufficio elettorale (il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; oppure dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 del 28 aprile, oppure tramite email ai seguenti indirizzi: comune.savigliano@legalmail.it ; v.lopreiato@comune.savigliano.cn.it ;