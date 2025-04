Auto finisce nella bealera a Consovero: leggermente ferito un ragazzo

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze durante la notte a Consovero, sulla Strada Provinciale 43, dove un automobilista poco dopo le 0.30, per cause ancora imprecisate, ha perso il controllo della propria autovettura che è finita nel fosso adiacente la carreggiata.

Lanciato l'allarme sono arrivate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, i permanenti in partenza da Cuneo supportati dai Volontari di Fossano, oltre al personale del 118. Il ragazzo alla guida non presentava ferite gravi ed è stato affidato alle cure dei sanitari.

La messa in sicurezza della strada ed il recupero dell'autovettura si sono conclusi un'ora dopo. Nessun problema per il traffico, piuttosto scarso anche data l'ora.