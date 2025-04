Cuneo, si presenta il libro "La Danza di Aeris" di Aeris Miao

Aeris MIAO prosegue il suo tour con la presentazione del romanzo La Danza di Aeris alla Pasticceria XI Comandamento, in via Amedeo Rossi 25 a Cuneo, venerdì 4 aprile alle ore 17.

L'opera, ambientata in una Mondovì parallela, è stata selezionata tra oltre mille candidature per essere esposta nello stand Self Publisher al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025.

Daniela Barale leggerà alcuni passi del libro. Durante l’evento sarà possibile ammirare alcune opere di Dalid Baez, Domitilla Costa e Chris Pace, ispirate al mondo del romanzo.