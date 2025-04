Moretta: dall’olio all’acrilico, la memoria nei colori di Claudio Cullino

La città di Moretta si prepara ad accogliere un evento artistico di rilievo: la mostra di pittura di Claudio Cullino, intitolata “Dall’olio all’acrilico – Attraverso la memoria”.

L’inaugurazione avrà luogo venerdì 11 aprile alle 17 nel salone della biblioteca comunale “Benita Millone” in via Martiri della Libertà.

L’esposizione sarà visitabile anche sabato 12 e domenica 13 aprile, con orario 10-13 e 14-18,30. L’ingresso è gratuito.

L’arte come percorso di ricerca

Claudio Cullino, nato a Rivoli nel 1972, ha iniziato la sua carriera artistica a fine anni ’90, inizialmente come autodidatta, per poi affinare la propria tecnica sotto la guida di artisti come Andrea Borella, Sergio Gianesini e Antonio Carena. Negli anni, ha sperimentato diverse tecniche pittoriche, partendo dall’olio per approdare all’acrilico, grazie anche agli stimoli ricevuti dal Maestro Claudio Giacone. La sua pittura, caratterizzata da un forte senso materico, si arricchisce con l’uso di medium alternativi come juta, carta di giornale, sabbia e polvere di marmo, conferendo ai suoi lavori una straordinaria tridimensionalità.

La memoria nei paesaggi e nelle passioni Le opere di Cullino si inseriscono in un contesto figurativo, spesso ispirato alle sue passioni: la natura, la pesca in montagna, il golf e il tango argentino. Nei suoi dipinti si possono trovare paesaggi boschivi, torrenti cristallini, borghi dimenticati e atmosfere intrise di malinconia e fascino. L’artista ha esposto le sue opere in numerose mostre e concorsi in tutta Italia, ricevendo importanti riconoscimenti.

Un appuntamento da non perdere

«L’esposizione a Moretta – commenta la vicesindaco Emanuela Bussi - rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo artistico di Claudio Cullino e scoprire come l’arte possa essere un viaggio attraverso la memoria, trasformata in colori e forme. La cittadinanza è invitata a partecipare per lasciarsi trasportare dalle suggestioni e dalle emozioni evocate dalle sue opere».