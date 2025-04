Savigliano, arriva un imperdibile concerto tributo ai Pink Floyd per beneficenza

Un concerto davvero speciale è quello in programma sabato 5 aprile, alle ore 21, a Savigliano in piazza del Popolo, presso l’Ala Polifunzionale, con l’esibizione dei Mosaico - Pink Floyd Tribute Band.

L’evento è promosso dalla VISM (volontari italiani sclerosi multipla) di Bra con il patrocinio del Comune e permetterà di raccogliere fondi da destinare alle iniziative benefiche care all’associazione.

Non sarà solo uno show musicale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. In scaletta, naturalmente, i grandi successi della storica band inglese, proposti da un gruppo musicale apprezzato per sonorità e arrangiamenti in armonia con l'immaginario Floydiano di cui ricrea fedelmente l’esperienza.

Il loro impegno è quello di riportare sul palco lo spirito dei Pink Floyd, pionieri ineguagliabili nel mondo del progressive rock, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica con il loro sound innovativo e le accattivanti esibizioni dal vivo.

Insomma, un appuntamento da non perdere sia per gli appassionati dei Pink Floyd che per gli amanti della musica in generale. Ingresso aperto a tutti, fino ad esaurimento posti con offerta libera. Musica più solidarietà, meglio di così!