Fossano: le quinte elettrotecnica del Vallauri alla scoperta dei segreti della distribuzione elettrica

Grazie alla disponibilità di due protagonisti a livello nazionale del sistema di distribuzione elettrico (IREN ed E-distribuzione), il giorno 28/03/2025 le due classi quinte del settore Elettrotecnica del Vallauri hanno avuto l’occasione di capire e toccare con mano come l’energia elettrica venga gestita e distribuita prima di essere consegnata agli utenti finali.

Nella mattinata i ragazzi del Vallauri, accompagnati dai docenti Ingaramo Paolo, Perlo Marco. e Zino Andrea, si sono recati presso la cabina primaria di piazza Arbarello a Torino, primo caso italiano di sottostazione da alta a media tensione interamente interrata che contribuisce ad alimentare, attraverso 18 linee di media tensione, circa 200 cabine secondarie del centro di Torino.

Nel pomeriggio le classi si sono invece recate a Basse di Stura (nord di Torino) dove si trova il centro di addestramento di E-distribuzione, dove cioè vengono istruiti i nuovi assunti della società a svolgere operazioni delicate come sostituzione di componenti elettrici su palo o recupero in quota di colleghi. Oltre a vedere dal vivo la salita su palo con scala ibrida dei tecnici di Enel, sono state anche simulate, tramite la realtà aumentata, le procedure di messa in sicurezza prima degli interventi in quota.

La visita della Iren a Torino e al centro di addestramento di E-distribuzione è stata un’occasione unica per vedere in pratica ciò che i ragazzi di quinta studiano in aula durante l’ultimo anno di studi. Sicuramente capire come l’energia dalla generazione arrivi fino nelle nostre case è molto intrigante, in quanto risulta immediatamente evidente agli studenti quanto sia strategica e fondamentale la distribuzione elettrica per le attività che ogni giorno svolgiamo in ambito domestico o lavorativo.

Si ringrazia il Gruppo Iren e E-distribuzione per la collaborazione e l’opportunità data ai ragazzi del settore Elettrotecnica del Vallauri di Fossano.