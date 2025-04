La Nazionale Calcio Spettacolo al triangolare "Regala un sorriso 2025" di Cherasco

Sabato 12 Aprile in occasione dell’evento REGALA UN SORRISO 2025 scenderà in campo la Nazionale Calcio Spettacolo per un triangolare benefico con le Vecchie Glorie del Cherasco e la squadra dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

A calcare il terreno di gioco con la maglia della Nazionale tantissimi volti noti dello spettacolo, della musica e della Tv pronti a dare vita ad un pomeriggio ricco di gioia e solidarietà. Tra i tanti capitanati dall’autore e compositore Vincenzo Torelli ne citiamo alcuni : Danilo Amerio (cantautore autore, compositore e produttore, ha partecipato a diversi festival di Sanremo), il duo Questo e Quello (Sanremo Giovani e San Marino Song Contest), Marco Carena (cantautore anche lui con partecipazione al Festival di Sanremo), Gino Latino (disc jockey, producer e collaboratore di Luca Carboni), Gianluca Martino (chitarrista dei Rockets, ha collaborato con tantissimi artisti italiani ed internazionali).

Mauro Villata (comico di Colorado e tantissime trasmissioni Tv), Etna (cantante prodotto da Mario Lavezzi distribuito da Warner Music Italy), Pier Caruso (cantante, speaker radiofonico e presentatore Tv), Nicholas Mazza (Io canto Generation 2024), Michele Saracino (tenore pop), Luca D’Amato (pianista, ha partecipato alla trasmissione Rai “Dalla strada al Palco”), Giancarlo Aiosa (musicista, attore e comico), Antonio Romano (giornalista sportivo) e Gianni Del Corral (regista).

L’intero ricavato andrà al reparto pediatrico dell’Ospedale Alba/Bra “Michele e Pietro Ferrero”. Prima del triangolare benefico ci saranno una serie di partite di pulcini e ragazzi “speciali” con l’esibizione degli sbandieratori. Il calcio d’inizio che vedrà in campo la Nazionale Calcio Spettacolo è previsto intorno alle 16,45