La società Aster Cheer si prepara a partecipare al Campionato Nazionale CSI di Como, che si terrà il 5 e 6 aprile 2025. Durante il weekend, gli atleti della squadra saranno impegnati in diverse categorie di competizione

Tra le formazioni in gara ci sarà il Team Mini (6-10 anni), che prenderà parte alla categoria Novice, offrendo una performance che vedrà protagoniste giovani atlete per molte la prima volta che si affacciano ad una gara.

Inoltre, Aster Cheer presenterà tre Groupstunt, formato da piccoli gruppi di persone, nelle categorie: Junior All Girl Medium, Junior Coed Medium e Senior All Girl Premiere.

Un altro momento significativo sarà la performance del Team Senior, che gareggerà nel livello 4 (Advanced). Un elemento distintivo di questo evento sarà la presentazione dei due team che rappresenteranno l'Italia ai Campionato del Mondo ICU di Orlando a metà aprile. Le due squadre, una all girl e una coed, vedranno la partecipazione di 7 atleti dell'Aster Cheer, un importante traguardo per la società, che sottolinea l'elevato livello tecnico raggiunto.

Questo evento fungerà da breve anteprima per le competizioni internazionali a Orlando, ma sarà anche un'occasione per mttere in luce il talento delle nuove leve del cheerleading italiano. Il weekend a Como si preannuncia ricco di emozioni e di alta qualità sporCva, con parCcolare aXenzione alla preparazione delle squadre in vista dei Mondiali.