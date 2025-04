La storia del campione di nuoto pinnato paralimpico Roberto Spigonardo a Sanfrè

Una serata per accendere i riflettori sullo sport, attraverso la voce di chi ne scrive la storia. Sabato 12 aprile, alle ore 20.45, presso il salone delle Scuole Medie di Sanfrè (via Madonna del Popolo, 42) arriverà Roberto Spigonardo, il campione mondiale di nuoto pinnato paralimpico.

L’evento, organizzato dall’associazione Giovani in Movimento in tandem con Giovani in Parlamento, offrirà uno spaccato intenso e toccante su un percorso di vita fatto di coraggio, resilienza, lavoro di squadra e voglia di superare i propri limiti.

Così Mario Milanesio, presidente di Giovani in Movimento odv: «Non perdete questa opportunità di incontrare un campione che ha fatto dello sport una vera e propria missione di vita. La serata è aperta a tutta la popolazione e a tutte le società sportive che desiderano celebrare i valori più autentici dello sport. Vi aspettiamo numerosi per un evento che promette di essere fonte di motivazione e crescita per tutta la nostra comunità sportiva».