A Savigliano le riflessioni sulla "condizione giovanile" di Umberto Galimberti

Umberto Galimberti arriva a Savigliano. Il celebre filosofo, saggista e psicoanalista sarà al teatro Milanollo sabato 24 maggio, alle ore 21. Galimberti parlerà della “condizione giovanile oggi”. Un tema, quello delle nuove generazioni e del loro futuro, che di cui filosofo si occupa spesso, anche sul web e nelle interviste.

Le prevendite sono aperte. I biglietti sono acquistabili on line sul sito www.vivaticket.it (con diritto di prevendita), oppure presso l’ufficio Cultura di Palazzo Taffini, in via S.Andrea 53 (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12).

Promossa dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano, la serata vede il sostegno della Banca e della Fondazione Crs.