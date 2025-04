Pesci d’Aprile “istituzionali” a Revello e Cavallermaggiore tra un nuovo aeroporto e Fabrizio Corona

I social media si sono rivelati, ancora una volta, terreno fertile per il tradizionale Pesce d’Aprile, e quest’anno Revello e Cavallermaggiore si sono distinte per la creatività degli scherzi diffusi online.

A Revello, l’annuncio di un nuovo aeroporto internazionale con voli diretti verso mete esotiche e persino una fantomatica stazione spaziale internazionale ha suscitato molti commenti ilari.

Il post, redatto con dovizia di particolari e un tono in alcune parti incredibilmente serio, ha convinto, nell'immediato, alcune persone spingendole a commentare con entusiasmo la futura inaugurazione del 10 giugno. Tra le promesse del progetto: piste a tre corsie, terminal di lusso, aree commerciali aperte 24 ore su 24 e perfino un parco tematico dedicato al volo.

Una trovata esilarante che ha tratto in inganno chi, almeno per qualche minuto, ha creduto nel mirabolante sviluppo del paese della valle Po.

Non meno eclatante è stato lo scherzo orchestrato dalla Pro Loco di Cavallermaggiore, che ha annunciato un super ospite per la Sagra del Gorgonzola: Fabrizio Corona, ex "re dei paparazzi", oggi youtuber e influencer. L’annuncio era accompagnato da una locandina estremamente curata, completa di loghi ufficiali degli sponsor e degli enti organizzatori, aumentando così la sua credibilità.

Anche in questo caso, i commenti degli utenti hanno mostrato una reazione divisa: alcuni si sono lasciati convincere dalla professionalità della grafica credendo vera la notizia, mentre altri hanno immediatamente intuito la burla.

Due esempi di come il primo aprile riesca sempre a creare momenti di ilarità e a dimostrare quanto, con una comunicazione ben studiata, sia possibile ingannare anche gli utenti più attenti. Chi ha "abboccato" questa volta avrà sicuramente imparato a leggere con più attenzione le notizie future, almeno fino al prossimo Pesce d’Aprile!