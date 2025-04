Seconda edizione per il viaggio agroalimentare cuneese "Food&Wine tour"

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto partecipare 300 imprenditori di 70 aziende, torna l’iniziativa ideata da Confindustria Cuneo per valorizzare le eccellenze del territorio. E lo fa con un’importante novità: da quest’anno, “Food in tour” si amplia e diventa “Food&Wine in tour”, coinvolgendo nel suo roadshow non solo le imprese della Sezione Agroalimentare ma anche quelle, per affinità, della Sezione Vini e Liquori.

Si partirà venerdì 4 aprile, alle 10, dalla Stagionatura Marchisio (Lurisia Srl), a Roccaforte Mondovì, realtà di riferimento nella lavorazione e nella stagionatura del prosciutto crudo di Cuneo. Dopo l’accoglienza, interverranno Giovanni Battista Testa, segretario generale del Consorzio Crudo di Cuneo Dop, e il titolare di Lurisia Srl, Marco Dadone Marchisio, che guiderà la successiva visita in azienda.

“Food&Wine in tour” proseguirà il 14 maggio con la visita a Mgm Mondo del Vino (Gruppo Argea) a Priocca, il 19 giugno alla Torrefazione Caffè Excelsior di Busca, il 22 luglio da Sartirano Figli Cantine e Vigneti a Novello, il 18 settembre alle Fattorie Osella di Caramagna Piemonte, il 15 ottobre da Tartuflanghe a Piobesi d’Alba, fino a concludersi il 12 novembre con l’appuntamento presso Acqua Sant’Anna a Vinadio.

La Sezione Agroalimentare di Confindustria Cuneo, guidata da Chiara Bardini, conta più di 120 aziende con oltre 8.500 addetti. La Sezione Vini e Liquori, presieduta da Paola Lanzavecchia, riunisce 50 aziende con oltre 1.600 addetti. Spiegano da Confindustria Cuneo: «Una preziosa opportunità, arricchita dalla sinergia tra le due Sezioni, in sette tappe per esplorare, assaporare e comprendere meglio i processi produttivi dell’eccellenza food&wine “made in Cuneo”. Ogni appuntamento sarà un’occasione per visitare un’azienda e conoscere le storie e i valori di imprese che rappresentano il nostro territorio nel mondo».

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica sezione.agroalimentare@confindustriacuneo.it o sezione.viniliquori@confindustriacuneo.it oppure telefonare allo 0171-455583.