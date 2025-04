Atletica: Pietro Riva e Valentina Gemetto tra i convocati per gli Europei di corsa su strada

Sono tre i piemontesi che prenderanno parte ai Campionati Europei di Corsa su Strada, in programma sabato 12 e domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio, in Belgio. Si tratta di Pietro Riva (Fiamme Oro), Valentina Gemetto (Caivano Runners) ed Elisa Palmero (Esercito).

La rassegna continentale presenta diverse novità: il programma prevede la mezza maratona nella prima giornata, poi 10 km e maratona nella seconda, con arrivo per tutte le gare a Lovano mentre la maratona scatterà da Bruxelles. Nelle classifiche a squadre conterà la somma dei migliori tre tempi ma ci sarà anche una classifica per nazioni, il cui risultato sarà dato dalla somma dei migliori 25 tempi di tutte le corse che, per la prima volta, saranno aperte a tutti i partecipanti della mass race, in gara con gli atleti di élite.

L'albese Pietro Riva sarà in gara nella mezza maratona, specialità nella quale lo scorso anno a Roma si è laureato vicecampione europeo e, con i compagni di nazionale, vinse l’oro a squadre; di quello stesso team facevano parte Yohanes Chiappinelli e Pasquale Selvarolo, entrambi convocati per la trasferta in Belgio. In questa prima parte di stagione Riva non ha ancora disputato la mezza maratona ma si è cimentato sui 10km, migliorando il proprio personale a Lille lo scorso 16 marzo, correndo in 27:49. Sulla mezza vanta un primato di 1h01:04 realizzato appunto lo scorso anno a Roma.

Al femminile Elisa Palmero e la cuneese Valentina Gemetto saranno entrambe impegnate sui 10km. Palmero è attualmente settima nel ranking europeo della specialità e detiene l’ottava prestazione stagionale continentale con il 31:26 corso a Castellon (Spagna) lo scorso 16 febbraio, avvicinando il record italiano di Nadia Battocletti (31:19). Gemetto ha invece corso in 32:39 sempre in Spagna, a Valencia, lo scorso 12 gennaio.