Bra: più di 100 le opere sottoposte al vaglio degli esperti nel concorso di composizione poetica "Velso Mucci"

Sabato 29 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di composizione poetica “Velso Mucci”, riservato agli studenti degli istituti braidesi di scuola secondaria. Il concorso è stato lanciato e gestito dall’associazione “Amici dei Musei” di Bra, in collaborazione con il Comune, ed è stato intitolato al poeta e scrittore braidese Velso Mucci, autore del romanzo “L’uomo di Torino” e di varie raccolte di poesie.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità comunali e ha visto un’atmosfera da premio Oscar con gli 11 finalisti che scoprivano, insieme a parenti e amici, chi aveva vinto i premi più alti. Tutti i finalisti hanno avuto una qualche forma di riconoscimento con buoni libro, targhe personalizzate, pergamene e corsi di poesia on line.

Edoardo Marelli, presidente degli “Amici dei Musei”, nella sua introduzione ha definito questo concorso come una scommessa dell’associazione sulla capacità dei ragazzi di lanciarsi in una forma espressiva così diversa dalle comunicazioni via social e così impegnativa in termini di introspezione e di lavoro di rifinitura del testo.

La scommessa è stata vinta sia dal punto di vista numerico con più di 100 opere sottoposte al vaglio della giuria di esperti, che dal punto di vista della qualità delle poesie inviate. Le 11 poesie, lette per il pubblico da Maura Boccato, hanno hanno riscosso grande interesse da parte del pubblico.

Vista il livello delle opere, gli “Amici dei Musei” intendono verificare la possibilità di pubblicare un opuscolo con una trentina di queste poesie.

La serata si è conclusa con un’affollata foto di gruppo e con l’impegno a lanciare una seconda edizione del premio per il prossimo anno scolastico.