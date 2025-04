Con “Fruttinfiore” Lagnasco celebra la frutticoltura tra innovazione e tradizione

Lagnasco si prepara ad accogliere la XXIII edizione di Fruttinfiore, un evento che da venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile trasforma il paese in un punto di riferimento per gli amanti della frutta e delle eccellenze locali.

Ogni anno, Fruttinfiore attira oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte e non solo, diventando una delle manifestazioni più attese per il settore ortofrutticolo e gastronomico.

L’evento, che celebra la tradizione frutticola, si distingue per un perfetto equilibrio tra passato e futuro, tra le radici storiche del territorio e le più moderne innovazioni in campo agricolo e tecnologico.

INAUGURAZIONE

Fruttinfiore 2025 si aprirà ufficialmente venerdì 4 aprile alle 16, con il tradizionale taglio del nastro presso il piazzale Asprofrut, sede dell’inaugurazione.

In seguito, i visitatori potranno partecipare alla visita degli stand espositivi, dove le aziende locali presenteranno i loro prodotti e le novità del settore.

Durante l'inaugurazione, verranno anche consegnati il Premio Fruttinfiore, riconoscimento simbolico per coloro che si sono distinti nel campo della frutticoltura, e premi speciali per gli ottantenni di Lagnasco che hanno dedicato la loro vita alla produzione di frutta.



Come ogni anno, la manifestazione si conferma un mix perfetto di tradizione e innovazione, mettendo in luce l’evoluzione della frutticoltura locale senza mai dimenticare la sua lunga e importante storia.

STAO E IL VILLAGGIO DEI DISTRETTI DEL CIBO DEL PIEMONTE

Il cuore pulsante dell'evento sarà lo STAO (Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura), un’area espositiva dove le aziende agricole e i produttori locali presenteranno le ultime novità in termini di tecnologie per l’ortofrutticoltura.

Qui si potranno scoprire innovazioni legate alla coltivazione della frutta, all’agricoltura di precisione e alle macchine agricole avanzate.

Una delle principali novità di quest’edizione è la creazione del Villaggio dei Distretti del Cibo del Piemonte, un'area realizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e il Distretto del Cibo della Frutta, dedicata alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

IL MERCATINO DI FRUTTINFIORE

Un altro angolo centrale di Fruttinfiore è il Mercatino di Fruttinfiore, dove i visitatori potranno acquistare prodotti ortofrutticoli, enogastronomici e artigianali tipici del territorio.

L'evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire e degustare le eccellenze locali, dai frutti di stagione ai formaggi tipici, dai salumi pregiati agli oggetti artigianali. Un’occasione per conoscere direttamente i produttori del territorio.

Piazza Umberto I, nel cuore di Lagnasco, diventerà il centro pulsante delle attività della manifestazione. In questa piazza si svolgeranno numerose iniziative pensate per coinvolgere i visitatori.

Tra queste, “Fruttinpiazza”, uno spazio dove i consorzi di valorizzazione, gli enti istituzionali e i commercianti locali si incontrano per raccontare la frutticoltura del territorio.

Non mancheranno momenti dedicati ai prodotti tipici del Piemonte con “Melagorà”, un'area dedicata ai due simboli del territorio: la Mela Rossa Cuneo IGP e il Crudo di Cuneo DOP.



Inoltre, la piazza ospiterà showcooking e spettacoli previsti per sabato 5 e domenica 6 aprile.

A questi si aggiungeranno il "Villaggio dei vecchi mestieri", dove gli artigiani locali mostreranno le loro abilità, e le famose frittelle di mele preparate dai volontari della Pro Loco.

In questa zona, i visitatori avranno anche l’opportunità di incontrare le realtà del volontariato locale e partecipare a iniziative a cura delle scuole e della Cooperativa Lagnasco Group.

FRUTTINTAVOLA: UN VIAGGIO NEI SAPORI LOCALI

Un’area particolarmente apprezzata è quella di Fruttintavola, che verrà allestita nel cortile del Castello di Lagnasco.

Qui, sabato 5 e domenica 6 aprile, i visitatori potranno assaporare piatti tipici locali, accompagnati da un’atmosfera conviviale e autentica. Fruttintavola sarà gestita dalle Pro Loco del territorio, che proporranno piatti tipici del Piemonte.

L'area sarà aperta dalle 10 alle 23, offrendo così a tutti l’opportunità di degustare le prelibatezze locali.

CHIESE APERTE E PASSEGGIATE A CAVALLO

Fruttinfiore è anche un’opportunità per scoprire il patrimonio storico e artistico di Lagnasco. Le chiese del paese saranno aperte al pubblico sabato 5 aprile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18, e domenica 6 aprile dalle 14 alle 19, per permettere ai visitatori di ammirare i tesori artistici e architettonici locali.

Per gli amanti della natura, non mancheranno le Passeggiate in carrozza tra i frutteti e il Battesimo della sella, esperienze organizzate in collaborazione con l’Associazione Fly Ranch.

LE NOVITÀ

Fruttinfiore 2025 porterà con sé diverse novità che arricchiranno l’esperienza dei visitatori. Tra queste, il “Villaggio dei Distretti del Cibo”, il raduno delle Fiat 500, che si terrà domenica 6 aprile dalle 8:30 alle 15:30, e una mostra di moto storiche, che sarà allestita sabato 5 e domenica 6 aprile.

Inoltre, il Trenino di Fruttinfiore offrirà tour tra i frutteti con soste in aziende agricole locali, permettendo ai partecipanti di conoscere da vicino il lavoro dei frutticoltori e la bellezza del paesaggio circostante.

Un’altra novità importante sarà la dimostrazione di potatura e recupero feriti su alberi di alto fusto, in programma domenica 6 aprile.

La manifestazione prevede anche visite speciali ai Castelli di Lagnasco, con apertura straordinaria notturna sabato 5 aprile.

SPETTACOLO TEATRALE “RISATISSIMA” VENERDÌ 4 APRILE ALLE 21

Il 4 aprile 2025, nell'ambito del festival Fruttinfiore, si terrà lo spettacolo teatrale "Risatissima", un revival che ripropone lo spettacolo di Carnevale degli anni '90 e 2000, organizzato dalla compagnia "J'una Tantum" e dalla Pro Loco Junior, con la regia di Ezio Tesi. L'evento, che si terrà nel Padiglione "Fruttintavola" alle 21, offrirà uno spettacolo di scenette comiche, imitazioni, performance artistiche e le tradizionali "Candid Camera" con protagonisti ignari cittadini locali.

L'ingresso sarà a offerta libera, e i fondi raccolti saranno devoluti all'associazione "Il Fiore della Vita".

Questa associazione, fondata nel 2011, si occupa del supporto alle famiglie di bambini malati, in particolare nel reparto di Onco-ematologia Pediatrica e Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano. Le attività principali includono l'umanizzazione degli ambienti ospedalieri, il supporto psicologico, l'assistenza alle famiglie durante e dopo i ricoveri e la raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature mediche e il sostegno alla formazione del personale. L'Associazione dipende principalmente da donazioni e iniziative come quella del teatro, che contribuiscono a finanziare le sue attività.

LO SPETTACOLO PIROMUSICALE SABATO 5 APRILE ALLE 21

Un appuntamento ormai divenuto una tradizione di Fruttinfiore, che ogni anno attrae migliaia di spettatori, è lo spettacolo piromusicale.

Lo spettacolo, che si terrà sabato 5 aprile alle 21 nell’area di Via Santa Maria, sarà realizzato dall’azienda Pyrodreams S.r.l. di San Colombano al Lambro. Quest'anno, il titolo dello spettacolo è “Fireworks in love”.

Con il Monviso a fare da sfondo all'area di sparo, lo spettacolo promette di emozionare il pubblico, trasmettendo sensazioni intense e irripetibili attraverso una sinergia perfetta tra fuochi d'artificio e musica. Gli spettatori saranno chiamati a immaginare mondi inimmaginabili, vivendo un’esperienza unica che renderà ancora più speciale la loro presenza a Fruttinfiore.

Al termine dello spettacolo, sarà possibile fare pochi passi e tornare in piazza Umberto I, dove l’atmosfera di Fruttinfiore continuerà ad animarsi.

Qui, dalle 22 in poi, il gruppo musicale “Firme d’autore” intratterrà il pubblico con un'esibizione che renderà la serata ancora più speciale.

Da non dimenticare le ormai tradizionali “Frittelle di mele” preparate dai volontari della Pro Loco e che saranno disponibili già dal pomeriggio di sabato 5 aprile e per tutta la giornata di domenica 6 aprile.

E infine, ma non per importanza, lo spazio dedicato al volontariato che, sempre in Piazza Umberto 1° ospiterà lo stand della Scuola Materna che offrirà ai visitatori i prodotti della Cooperativa Lagnasco Group: mele e derivati, nonché la Bancarella della Scuola Primaria che metterà in vendita i manufatti realizzati dagli alunni, sotto la guida delle loro bravissime insegnanti.

I CASTELLI DI LAGNASCO E IL GIARDINO DELLE ESSENZE

Fanno parte del patrimonio storico artistico di Lagnasco e quindi non possono che essere anche loro protagonisti di Fruttinfiore. Stiamo parlando dei “Castelli di Lagnasco” che, oltre ai normali orari di apertura: venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, a cura dell’Azienda Insite Tour, che li ha in gestione, vedranno anche una suggestiva e straordinaria Visita notturna, dalle ore 22 alle 24 di sabato 5 aprile. Le prenotazioni per le visite guidate potranno essere effettuate tramite i normali canali di prenotazione che si possono trovare sul sito del Castello.

Domenica 6 aprile, nel cortile dei Castelli vengono anche proposte due importanti dimostrazioni: alle 15 la “Dimostrazione di potatura in fune di piante di alto fusto” e alle ore 16, la “Dimostrazione di accesso e recupero del ferito su alberi di alto fusto”.

Durante i giorni di Fruttinfiore sarà aperto alle visite anche Il Giardino delle Essenze con le sue erbe e i suoi profumi.

DUE APPUNTAMENTI ORMAI TRADIZIONALI DELLA KERMESSE LAGNASCHESE SONO “LA CURSA ‘D PUMALIN” E LA “CAMMINATA TRA I FRUTTETI IN FIORE”

La “Camminata tra i frutteti in fiore” è in programma la domenica 6 aprile con partenza dal piazzale Asprofrut in Via Praetta (dove avrà sede il Salone delle tecnologie applicate all’ortofrutticoltura) alle 10. Il percorso si snoderà tutto nelle campagne lagnaschesi, su un percorso in parte sterrato ed in parte asfaltato, e, camminando, i partecipanti potranno ammirare lo spettacolo dei frutteti fioriti, uno spettacolo cui i lagnaschesi sono abituati ma che comunque lascia sempre a bocca aperta.

Cursa ‘d Pumalin”, si svolgerà Venerdì 4 aprile ed è organizzata in collaborazione con l’ASD Podistica Valle Varaita”. La manifestazione è non agonistica a carattere ricreativo e si svilupperà su un percorso nelle campagne lagnaschesi di circa 5 Km.

Il ritrovo è previsto per le ore 18,45 sul Piazzale Asprofrut, dove poche ore prima avrà avuto luogo l’inaugurazione ufficiale di Fruttinfiore e la partenza sarà data alle 19,45. Sarà possibile iscriversi alla corsa fino a 15 minuti prima della partenza. L’arrivo è previsto, come da tradizione, nel cortile del Castello di Lagnasco al termine dei 5 km di gara. All’arrivo a tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco.

COLLABORAZIONE CON TUTTOMELE DI CAVOUR

A partire dall’edizione 2022 si è concretizzata una collaborazione tra “Fruttinfiore” di Lagnasco e “Tuttomele” di Cavour, le due più importanti manifestazioni di promozione del comparto frutticolo del territorio. Oltre alla presenza di uno stand di Tuttomele nell’area Melagorà, anche quest’anno, come già lo scorso anno, viene riproposta l’iniziativa che sia a “TuttoMele” che a Fruttinfiore ha riscosso un grande successo. Si tratta della “Dimostrazione di potatura delle piante da Frutta” un’attività che sarà proposta dai Tecnici Coldiretti, domenica 6 aprile dalle 14,00 alle 17,30, presso il Piazzale Asprofrut all’ingresso dell’area scoperta dello S.T.A.O.

Fruttinfiore è organizzato dalla Pro Loco di Lagnasco con il supporto del Comune e delle principali organizzazioni agricole del Piemonte, tra cui AOP Piemonte, Lagnasco Group, Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcooperative Cuneo, Confagricoltura Cuneo e AGRION. L'evento ha il patrocinio della Regione Piemonte e del Ministero per le Risorse Agricole, con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, della Cassa di Risparmio di Savigliano e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cuneo. Queste collaborazioni sono essenziali per la realizzazione di una manifestazione che ogni anno si rinnova, mantenendo alta l'attenzione sulla frutticoltura locale e sulla valorizzazione dei prodotti tipici.

In Piazza Umberto I, cuore di Lagnasco, si svolgeranno eventi e spettacoli. Il padiglione Melagorà ospiterà vari intrattenimenti, tra cui un cortometraggio realizzato dai bambini della scuola di Lagnasco, degustazioni, e un concerto del gruppo Firme d’autore. Domenica il programma proseguirà con vari show cooking, tra cui uno dedicato alla produzione di tomini e formaggi, e un evento finale con l’aperitivo offerto dal Consorzio Mele della Valle Varaita.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Piemonte e del Ministero per le Risorse Agricole, con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo, della Cassa di Risparmio di Savigliano e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cuneo.

Fruttinfiore 2025 rappresenta quindi una vetrina unica per scoprire le migliori eccellenze locali, non solo in ambito agricolo, ma anche culturale, storico e gastronomico. Un evento che celebra l’identità del territorio e le sue tradizioni, ma che guarda anche al futuro, facendo della tecnologia e dell’innovazione un elemento centrale della manifestazione.

Per il programma completo e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Fruttinfiore: www.fruttinfiore.it.