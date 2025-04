(Adnkronos) -

Nanni Moretti colpito da infarto, il regista e attore è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. A quanto si apprende, si troverebbe in terapia intensiva. Il regista è arrivato in ospedale nel tardo pomeriggio. Moretti era stato già ricoverato, sempre per un infarto, a ottobre 2024. Oggi, quindi, il nuovo ricovero.