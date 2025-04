A Ceva,dopo oltre trent'anni di attività, chiude l’erboristeria “La Camomilla”

Chiude dopo quasi 34 anni di attività l’erboristeria “La Camomilla”, storica attività di via Marenco, nel cuore pulsante del commercio cebano.

Dal 1992 è stata un punto di riferimento per chiunque volesse prendersi cura del proprio benessere attraverso elementi naturali, la titolare, Silvia Carazzone, è andata in pensione e ha così salutato colleghi e clienti storici.

“Come amministratori ci spiace sempre quando le serrande di un negozio si abbassano, ma in questo caso condividiamo con Silvia Carazzone la felicità per la raggiunta pensione - dicono dal Comune -. La sua presenza è stato un punto fermo per tutti noi cebani e anche per chi veniva da fuori e si fermava ad acquistare i suoi meravigliosi prodotti. Auguriamo a Silvia di godersi il meritato riposo, dopo tanti anni spesi al servizio del commercio della città. Al contempo, speriamo che qualcuno possa con entusiasmo rilevare l’attività o gli spazi, così da rivedere aperta anche questa vetrina. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i commercianti che quotidianamente si adoperano per la città con il loro lavoro e il loro impegno, contribuendo a rendere Ceva vivace e vitale”.