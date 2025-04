A maggio e giugno le nuove edizioni delle qualifiche internazionali WSET sul vino in lingua inglese con Alba Accademia Alberghiera

Dal 2020, Alba Accademia Alberghiera, la divisione di Apro Formazione dedicata all’enogastronomia, al turismo e all’accoglienza, è Approved Programme Provider per i primi tre livelli del Wine & Spirit Education Trust (WSET), le qualifiche internazionali sul vino erogate in lingua inglese.

Il WSET da oltre cinquant’anni è leader mondiale nella formazione dedicata ai vini con percorsi formativi di eccellenza, capaci di ampliare gli orizzonti e le opportunità per i professionisti del settore o per chi desidera intraprendere o consolidare una carriera nel mondo del vino, nell’enologia, nel turismo enogastronomico e nell’import/export.

Corsi ed esami sono erogati in lingua inglese, rilasciano ai meritevoli un attestato riconosciuto a livello internazionale e sono strutturati in tre diversi livelli.

Il WSET Level 1, pensato chi vuole entrare nel mondo del vino, analizza i principali vitigni locali e internazionali. Il corso prevede una degustazione guidata di 9 vini e si svolgerà martedì 27 maggio dalle ore 18 alle ore 22, con esame finale previsto per mercoledì 28 maggio. Le iscrizioni per il Level 1 rimarranno aperte fino a mercoledì 30 aprile.

Il WSET Level 2, dedicato a chi desidera approfondire le diversità dei vitigni internazionali e autoctoni, offre una formazione più specialistica e prevede la degustazione di 42 vini. Il corso si svolgerà da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno con esame al pomeriggio. E’ possibile iscriversi fino a lunedì 5 maggio.

Il WSET Level 3, il percorso più avanzato dedicato ai professionisti, approfondisce gli aspetti tecnici della coltivazione delle uve e delle operazioni di cantina determinanti per definire il prezzo e il potenziale evolutivo del vino e prevede una degustazione di 80 vini.

Si svolgerà in diverse sessioni da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio proseguendo sabato 24 maggio e domenica 25 maggio con l’esame previsto per martedì 27 maggio dalle ore 18. Le iscrizioni al Level 3 termineranno lunedì 28 aprile.

La certificazione WSET favorisce la ricollocazione nel mercato del lavoro e rafforza il profilo professionale di chi opera già nei settori dell’enologia, della produzione vitivinicola, della vendita in wineshop e cantina e nel turismo enogastronomico e costituisce un’importante opportunità di upgrade professionale per chi si occupa di import/export.

Oltre 260 studenti hanno già scelto i corsi WSET di Alba Accademia Alberghiera con un trend di successo che conferma come questa qualifica sia uno strumento indispensabile non solo per chi opera nel territorio di Alba, Langhe, Roero e Monferrato, ma anche per professionisti e aziende che mirano a costruire una rete commerciale internazionale. Inoltre, grazie al supporto tecnico di Apro Impresa, la divisione di Apro dedicata alla formazione aziendale, le aziende hanno la possibilità di qualificare il proprio personale gratuitamente, incrementando così la qualità dell’accoglienza e dei servizi enoturistici.