A Mondovì il progetto "Andiamo sul sicuro" sensibilizza gli studenti sul rispetto del codice della strada [FOTO]

Imparare a rispettare le regole del codice della strada divertendosi. Questo l'obiettivo dell'iniziativa "Andiamo sul sicuro" che si è svolta questa mattina, giovedì 3 aprile, in piazza Ellero.

Ampia la partecipazione al progetto, aperto alle scuole di ogni ordine e grado, ma anche al Centro anziani. L'evento è stato organizzato in sinergia tra la Polizia locale, la Polizia di Stato e il gruppo ASTM, concessionario autostradale della A6 Torino-Savona che parteciperà anche a una prossima edizione che si terrà a Carmagnola nel mese di maggio.

L'iniziativa, che mira a sensibilizzare i più giovani sul rispetto del codice della strada, si svolge in due momenti: il primo, quello che si è svolto questa mattina, che prevede lezioni dinamiche e un secondo, che avrà luogo domani, presso il cinema "Baretti" quando gli studenti prenderanno parte alla proiezione del film "Young Europe", rispondendo ad alcune domande su un foglio con qr code, per poi dare vita a un dibattito.

In piazza Ellero gli alunni hanno avuto modo di "fare lezione" sul pullman azzurro della Polizia di Stato, aula multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” proponendo ai più piccoli giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza; poi con il gruppo dell'Autostrada dei Fiori, presente con un mezzo attrezzato con la segnaletica che viene utilizzata per la viabilità, hanno provato il tappeto "Autostradopoli" e "la ruota della sicurezza" per far scoprire i rischi che si corrono quando non si rispettano le norme del codice della strada.

Al centro della piazza il percorso dedicato ai rischi della guida in stato di ebbrezza con le indicazioni fornite dalla Polizia locale che, già lo scorso dicembre, aveva promosso un'iniziativa di sensibilizzazione, molto apprezzata, ospitata in piazza Maggiore. Qui gli studenti hanno avuto inoltre modo di apprendere anche indicazioni fondamentali non solo per il corretto utilizzo dell'autovettura, ma anche di mezzi come biciclette e monopattini.