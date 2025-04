A Mondovì l'incontro "ADHD: Parliamone", dedicato a famiglie, docenti e personale scolastico

Coinvolgere, supportare, formare e informare. Questi gli obiettivi dell’incontro che si terrà il 10 aprile alle 18, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 “Anna Frank”, in piazza Perotti 2, dedicato all'ADHD.

"Sovente - spiegano dall'istituto comprensivo, che ha promosso l'iniziativa - si sente citare l’ADHD (disturbo dell’attenzione e dell’iperattività) in riferimento a situazioni difficili che possono coinvolgere (in casa, a scuola, negli altri luoghi di aggregazione e formazione) i nostri bambini e ragazzi, ma non sempre è facile avere informazioni e occasioni di conoscenza e confronto in merito, sia in relazione a nostro figlio/a, sia su come potersi rapportare più efficacemente con compagni/e dei nostri figli".

L'incontro di sensibilizzazione, curato dall'Associazione Famiglie ADHD della provincia di Cuneo, è rivolto a famiglie, docenti e personale scolastico, ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.