A Roccaforte Mondovì un nuovo appuntamento con "Sociuincontri": si parla di Parkinson

Nuovo appuntamento dei Sociuincontri giovedì 10 aprile alle 20.45 presso la sede della Società Roccafortese di Mutuo Soccorso. “Non perdiamo la testa- Conoscere e riconoscere le patologie neurodegenerative” è il titolo della serata.

La dott.ssa Mara Rosso, specialista in neurologia, esperta in malattie neurodegenerative dell'adulto, ci parlerà di queste patologie, con un’attenzione particolare a quelle più frequenti ovvero le demenze e la malattia di Parkinson.

Si cercherà di scoprire quali possano essere gli eventuali "campanelli d'allarme" cui prestare attenzione e se ci siano comportamenti e pratiche che contrastino o ritardino l'insorgenza di tali patologie.

Ricordiamo che questi incontri di informazione sanitaria e culturali organizzati dalla SoMS Roccafortese sono aperti anche a chi non è socio. Per informazioni e, dato il numero limitato di posti, per prenotazioni contattare via WhatsApp il numero 339 864 5463.