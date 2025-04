All’Alberghiero di Dronero il progetto “Dentro il fuori”

Un progetto ambizioso, in grado di unire diverse generazioni guardando al futuro del territorio e della comunità. Questa mattina, giovedì 3 aprile, presso l’Istituto Alberghiero “Virginio Donadio” di Dronero si è svolta la fase conclusiva di “Dentro il fuori”

Il progetto, finanziato dal bando “Nuova didattica, ambiente e natura” della Fondazione CRC, ha visto il coinvolgimento delle tre scuole del territorio: l’Istituto Comprensivo “G. Giolitti”, l’Istituto Alberghiero “Virginio Donadio”, l’AFP con il Centro don Michele Rossa.

A partire dal 2022 ed in risposta alla sfida “+ Sostenibilità” sollecitata dalla Fondazione CRC, che ha poi donato i fondi per il progetto, attraverso la collaborazione dei tre istituti del territorio e con l'introduzione della Didattica Outdoor, è stata promossa l'educazione ecologica, ambientale e paesaggistica, in un’ottica di valorizzazione del territorio e consapevolezza del patrimonio ambientale. Tutto questo è stato possibile grazie all’appoggio dei Comuni di Dronero e Roccabruna.

Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo, è stata coinvolta la scuola primaria di Roccabruna. I piccoli studenti hanno potuto sperimentare la Didattica Outdoor nella valorizzazione della borgata Norat. Importanti sono state, infatti, le iniziative a loro proposte, grazie alla collaborazione con le associazioni “Norat: memoria e futuro” e "Amici dei castagni”, nonché il gemellaggio con la scuola di Bastia Mondovì. Insieme ai bambini della scuola primaria sono stati coinvolti anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero e dell’AFP Centro don Michele Rossa.



Proprio l’AFP Centro don Michele Rossa è stato il capofila di questo importante progetto e la sua direttrice, Laura Demaria, ci spiega: “Il progetto a avuto una durata di circa due anni e mezzo e riguardava l’Outdoor. In modo particolare abbiamo posto l’attenzione sull’educazione ambientale, sul rispetto della natura, il tutto in chiave esperienziale, con l’esplorazione dell’ambiente circostante, con le lezioni all’aperto immersi nella natura. Il progetto revedeva una parte di formazione per i docenti coinvolti, con due formatrici esperte nelle attività di outdoor che collaborano con scuole, enti e istituti che hanno proposto attività e dato consigli per la realizzazione di laboratori per i bambini e i ragazzi. Ci sono stati dei momenti di condivisione molto belli con i ragazzi dell’AFP, dell’Istituto Alberghiero e della scuola primaria di Roccabruna, ad esempio la festa degli alberi a Sant’Anna di Roccabruna, la castagnata in borgata Norat, l’uscita didattica a Bastia Mondovi,…Si è creata quindi una bella collaborazione tra i vari istituti che continuerà sicuramente anche nel futuro. Grazie al progetto abbiamo avuto inoltre la possibilità di effettuare diversi acquisti di materiale per ragazzi e degli arredi per l’esterno.”

Presente questa mattina, oltre alle autorità scolastiche ed amministrative coinvolte, anche il consigliere amministrativo della Fondazione CRC Mauro Bernardi, che ha sottolineato come la sostenibilità sia un pilastro fondamentale per poter pensare al futuro.

Esplorazione, conoscenza e rispetto dell’ambiente circostante valorizzando al meglio tutto ciò che offre. Presso l’Istituto Alberghiero, con il prezioso supporto del tecnico agrario Enrica Viale, si è creato uno spazio per la coltivazione di erbe aromatiche, nonché un orto didattico. Tutte le erbe aromatiche coltivate verranno usate nei laboratori di cucina e sala per aromatizzare un piatto oppure abbellire un cocktail.



Protagonisti assoluti loro, i bambini e ragazzi dei tre istituti, definiti la direttrice generale dell’AFP Ingrid Brizio delle vere e proprie eccellenze del territorio. Con entusiasmo ed impegno hanno presentato le varie attività da loro svolte, ma soprattutto hanno saputo essere esempio di dialogo, unione ed attiva partecipazione all’interno della comunità.