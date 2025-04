Chiusa di Pesio, rinviato a data da destinarsi l'incontro “Terzo Tempo” con Antonella Culasso

A causa di impegni improrogabili, l'incontro di venerdì 4 aprile con Antonella Culasso è stato rinviato a data da destinarsi. L’appuntamento rientra nel progetto “Terzo tempo – Coltivare la curiosità nella terza età” ed è promosso dall’amministrazione comunale e dalla Biblioteca Civica “E. Alberione”, dedicato alla terza età e non solo.

Prossimo appuntamento: L'arte dei trovatori occitani - Musica e poesia nel Medioevo delle Crociate. Relatore: Elia Bertolazzi, professore di musica e YouTuber.

Durante l'epoca delle Crociate, nell'Europa feudale, alcuni nobili, cavalieri e altri uomini di estrazione più umile iniziarono a comporre versi in lingua volgare, intonandoli su melodie raffinate. Questo fenomeno ci racconta di come il sapere fino ad allora esclusivo dei clerici incontra nuovi protagonisti. Questi compositori sono conosciuti come Trovatori. Dalle terre del Sud Francese, parlanti un antico Occitano, avviarono un percorso artistico che avrebbe influenzato profondamente la storia culturale europea. L'incontro esplorerà i momenti più significativi di questa tradizione medievale, introducendo anche i suoi protagonisti più celebri.