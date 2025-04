Istituito l'albo dei volontari alla casa di riposo di Piasco

Da pochi giorni il consiglio di amministrazione della casa di riposo di Piasco ha deliberato la costituzione dell'Albo dei volontari e il suo regolamento.

Possono iscriversi i cittadini residenti a Piasco, gli ex dipendenti e coloro che svolgono già volontariato in struttura residenti in altri comuni. Il modulo d'iscrizione è disponibile presso gli uffici della casa di riposo situati in Via C.F. Savio 3 e andrà compilato, unitamente alla fotocopia della Carta d'Identità, al fine di attivare l'assicurazione pagata dall'Ente.

Gli ambiti di attività sono due: l'area assistenziale e di animazione rivolta agli ospiti e l'area civile inerente la manutenzione del giardino e piccoli interventi in struttura.

Il primo incontro del gruppo volontari è fissato per giovedì 10 aprile alle ore 18 presso il salone della struttura. Verrà illustrato il regolamento seguito dalle opinioni dei partecipanti, inoltre l'iscrizione si potrà fare durante la riunione e da quel momento ognuno potrà iniziare un'attività continuativa.

"I care era il motto di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, e possiamo farlo nostro ogni giorno - dicono dalla struttura -. La traduzione dall'inglese significa: me ne importa, mi sta a cuore, mi riguarda, me ne occupo. E' il contrario di me ne frego. Prendersi cura di noi stessi, degli altri e dell'ambiente dove viviamo significa migliorare la vita della comunità, crescere e raggiungere quello che è il vero progresso e il vero benessere. Svolgere attività di volontariato è esattamente questo e la casa di riposo offre a quanti lo desiderano questa opportunità".