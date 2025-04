A Busca, clima e solidarietà protagonisti del weekend dedicato alla 14° Giornata della Meteorologia

“Un Paese dove nessuno, nemmeno i meteorologi, spiega la siccità con le isobare e i monsoni, ma tutti danno la colpa alla terra che, intrisa di troppo sangue, rifiuterebbe la pioggia”.

Tratta dal libro di Domenico Quirico “Kalashnikov”, questa frase vuole essere il motivo di riflessione e divulgazione dello speech meteo in occasione della 14° Giornata della Meteorologia, quest'anno dedicata al tema “Divulgare ed agire per un clima sostenibile a Km zero”.

Organizzati da Datameteo Educational OdV-ETS con Una Mano per i Bambini Onlus, il Comune di Busca e Datameteo come main partner, gli eventi propongono un approfondimento per sensibilizzare il pubblico ai temi legati al cambiamento climatico e sull’importanza dell’educazione ambientale.

Venerdì 4 aprile ore 20.30 allo Spazio Incontri Porta Santa Maria si terrà un talk su eventi estremi, in un clima che cambia da locale a globale.

Ospite a sorpresa Enrico Costa esperto mountain biker buschese reduce da uno dei suoi exploit sostenibili in bike dialogherà con il meteo-climatologo di fama internazionale Professor Claudio Cassardo e con Domenico Quirico, giornalista ed inviato de La Stampa che aiuterà a capire l'impatto globale dei cambiamenti climatici in temi di guerre, migrazioni, carestie.

Un disastro umano, in un oceano di calamità naturali che ormai sono il denominatore comune di una nuova normalità quotidiana, che rende sempre più sordi, muti, insensibili in un mondo sempre più virtuale.

Modererà l'incontro Doriano Mandrile già caporedattore del Corriere di Savigliano. L’incontro è a ingresso libero.

All’inizio della serata è prevista la consegna dell’attestato di membro di equipaggio a Carlo, ragazzo con disabilità motorie che grazie all’utilizzo di una mongolfiera speciale chiamata “air duo chair”, ha potuto provare l’ebrezza del volo.

“Abbiamo esaudito il sogno di Carletto di volare su di una di queste rare mongolfiere che al posto del cesto ha due seggiolini appaiati – racconta Paolo Caraccio di Datameteo – Grazie al nostro educational Correre con il Vento, rendiamo inclusiva un’attività di questo tipo”. “Ringrazio l'associazione DataMeteo Educational, per il suo impegno costante nel promuovere momenti di formazione e confronto su tematiche così attuali. L’amministrazione è ben contenta di sostenere iniziative come questa e ospitare relatori così autorevoli” dichiara la vice-sindaca e assessora ai Servizi Sociali Beatrice Aimar, che consegnerà il riconoscimento a nome della Comune di Busca, storico partner della manifestazione.

L’associazione inoltre, con il progetto di scolarizzazione gestito dalla Onlus Una Mano per i Bambini, sostiene a distanza dei bambini della Scuola della Gioia a Manila nelle Filippine e in Myammar devastato recentemente da un distruttivo terremoto e flagellato dalla guerra civile. Sabato 5 Aprile verrà proposto il Balloon e Bike del Monviso, tre mongolfiere in volo su Busca con abbinata una escursione ciclo turistica in bike fino a Saluzzo, alla scoperta del territorio e dei segnali del tempo con Nadia guida ciclo turistica, il biker Enrico e il meteobiker Cristian. Tutte le info su www.giornatameteo.com