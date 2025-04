A Villa Tornaforte Aragno protagonista il libro "Gli Osservanti" del giurista cuneese Franco Cordero

Padre della Riforma del Processo Penale del 1988, Franco Cordero è stato uno dei più eminenti Giuristi Italiani e uno dei nostri cuneesi più illustri.

Docente a Roma a La Sapienza, dove era costretto a tenere per l’alto numero di studenti lezioni in Aula Magna, era diventato giovanissimo Ordinario a Trieste.

Chiamato alla Cattolica in due Cattedre Procedura Penale e Filosofia del Diritto, vi aveva tenuto corsi per anni.

Gli Osservanti: un libro che aveva fatto epoca per la vastità della cultura espressa e per le intuizioni folgoranti da cui era percorso costituì il terreno di scontro con Mons. Carlo Colombo il vero vertice della Cattolica che ne deplorava i fondamentali laici in qualche caso antitetici agli interessi diretti della Chiesa.

Impose quindi l’allontanamento dall’insegnamento di Franco Cordero che si era rifiutato di obbedire al diktat ecclesiastico.

La difesa è contenuta in Risposta a Monsignore. un pamphlet che Cordero scrisse a ragione di un insormontabile personale caso di coscienza.

A Villa Tornaforte, venerdì 11 aprile, si terrà una riduzione in lettura teatrale della vicenda che in quegli anni fece ampio scalpore, come quello quasi contemporaneo dell’allontanamento dalla Cattolica del Filosofo Emanuele Severino.

Aggiunge Aragno: "la libertà di pensiero che si respirava ne Gli Osservanti mi convinse dopo la prima da Giuffrè a chiedere di ripubblicarlo per Aragno nel 2008, e ancora nel 2018 Elisabetta Sgarbi lo ha riproposto nel catalogo della Nave di Teseo”. Un libro complesso, difficile, arduo come può essere un libro di diritto, è così diventato un long seller. Amato e condiviso da un pubblico di lettori, che per trent’anni l’hanno costantemente ricercato.