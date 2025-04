Le scuole protagoniste della 6ª Giornata della Libertà di Stampa dell'associazione Territori: un'opportunità di crescita educativa

La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa del 5 maggio segna il sesto anno consecutivo in cui le scuole secondarie di primo e secondo grado sono protagoniste di un'iniziativa che celebra il valore fondamentale della libertà di informazione. Quest'anno le scuole sono state invitate a partecipare al concorso "La musica e la poesia per la libertà di stampa", organizzato dall'Associazione Culturale Territori in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e con il Conservatorio G. E. Ghedini di Cuneo.

L'evento, che si terrà dalle 10 alle 12.30 al Cinema Monviso di Cuneo, vedrà la premiazione delle scuole che hanno dato il miglior contributo attraverso la musica e la poesia, riflettendo su temi cruciali legati alla libertà di stampa. Nello specifico è stato chiesto loro di realizzare una composizione poetica o una canzone che esprima l’importanza della libertà di stampa, affrontando le difficoltà, le sfide, e le opportunità che questa libertà offre, ma anche i rischi che corre. La musica e la poesia sono linguaggi universali che possono veicolare messaggi potenti in modo diretto ed emozionante, raggiungendo una vasta audience. La partecipazione delle scuole è un elemento centrale di questa giornata, che promuove la consapevolezza e l'importanza di un'informazione libera e indipendente.

In questa sesta edizione, sarà presente anche Il Fatto Quotidiano, con il direttore Peter Gomez e la sua redazione. La loro partecipazione rappresenta una grande opportunità per gli studenti, che avranno la possibilità di confrontarsi con giornalisti e professionisti di alto livello, per approfondire tematiche fondamentali legate alla libertà di stampa e a tutto ciò che essa comporta.

Un sentito ringraziamento va alle scuole che hanno deciso di aderire a questa edizione del concorso e che sono ancora al lavoro con grande impegno. Le scuole che stanno partecipando al progetto sono:

- Istituto di Istruzione Superiore Statale "Bianchi - Virginio"

- Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario Delpozzo"

- Liceo Statale “Edmondo De Amicis”

- Istituto di Istruzione Superiore “S.Grandis”

- AFP - Azienda Formazione Professionale di Cuneo

- Istituto Tecnico Commerciale Statale “F.A. Bonelli”

- Scuole Tecniche San Carlo

- Liceo Classico e Scientifico Statale "Pellico‑Peano"

Ogni scuola merita il nostro sincero apprezzamento per aver scelto di stimolare una riflessione così importante tra gli studenti. L’evento non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per ricordare quanto sia fondamentale tutelare la libertà di stampa, un diritto essenziale per garantire una società giusta e ben informata.