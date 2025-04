Elezioni comunali: il centrodestra vorrebbe abolire i ballottaggi per i Comuni oltre i 15 mila abitanti

In provincia interesserebbe le “sette sorelle”- Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Savigliano e Saluzzo - stravolgendo le attuali modalità di voto in ambito amministrativo, l’emendamento presentato dal centrodestra in Senato e sottoscritto dai capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il tema è: l’abolizione del turno di ballottaggio nei Comuni oltre i 15 mila abitanti. Il condizionale resta d’obbligo perché, per ora, si tratta soltanto di una proposta di modifica al cosiddetto “decreto elezioni”, al vaglio della Commissione Affari costituzionali, che norma il voto delle consultazioni amministrative.

Secondo la proposta di modifica agli articoli 72 e 73 del Testo unico delle leggi sugli enti locali risulterebbe eletto sindaco “il candidato che ottiene il maggior numero di voti a condizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi”. In caso di parità tra due candidati (pari o oltre il 40%) sarà eletto chi ha incassato il maggior numero di voti validi.

Secondo l’agenzia Ansa – che riferisce la notizia - sarebbe inoltre previsto un “premio di maggioranza” per il candidato vincente: nel testo si ipotizza che in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, "alla lista o al gruppo di liste a lui collegate, che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio comunale, venga assegnato il 60% dei seggi, sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi”.

Si tratta ad oggi soltanto di un primo passaggio che – è bene ribadirlo - sarà verosimilmente oggetto di dibattito in sede di Commissione. Ciò che comunque emerge – a prescindere da quello che sarà l’esito finale – è che Il centrodestra intende “spingere” per una modifica in senso sempre più maggioritario il voto delle elezioni comunali.