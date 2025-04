Postazione 118 a Bra, il sindaco Fogliato precisa: "Questione che seguo personalmente e quotidianamente"

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato, che ha tra le sue deleghe quella della Sanità e dei Servizi Sociali Territoriali, non ha gradito affatto le accuse di inerzia dell’amministrazione comunale rispetto al problema della postazione del 118 in città.

In una lettera inoltrata da Giovanni Gutamo del Coordinamento cittadino Unione di Centro - Bra e pubblicata ieri (leggi QUI), alcuni passaggi mettono sotto accusa l’operato del Comune: "L’amministrazione comunale continua a rilasciare dichiarazioni vaghe, senza una reale volontà di risolvere il problema. Bra è tra le poche, se non l’unica città della provincia di Cuneo, a non garantire al 118 una sede stabile e adeguata”.

La missiva si concludeva affermando: “Servono soluzioni concrete e definitive, anziché promesse disattese che mettono gli operatori sanitari in una condizione di perenne precarietà. Il Sindaco e la Giunta dovrebbero assumersi le proprie responsabilità: garantire al 118 una sede idonea e definitiva non è un’opzione”.

Piuttosto irritata la replica del primo cittadino braidese Gianni Fogliato, sentito telefonicamente: “Rimando al mittente le accuse di inerzia perché è dal primo momento in cui il problema si è presentato che lo seguo personalmente e quotidianamente. Ho relazionato in Consiglio Comunale e so benissimo come si sono delineati i vari passaggi nella ricerca di un’adeguata sistemazione della postazione del 118 a Bra: è una questione in cui il Comune si interfaccia e collabora da tempo con ASL Cn2, Croce Rossa e altri enti, lavorando collegialmente per trovare la soluzione ottimale. So benissimo quali sono le mie responsabilità e qual è il mio ruolo istituzionale”.

Con l’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale Santo Spirito, alla postazione del 118 braidese e dei suoi operatori andrà trovata una nuova sistemazione, che si auspica definitiva.