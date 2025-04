Cuneoginnastica d'argento nel campionato silver di artistica

Si è svolta a Torino, presso la “Ginnastica Victoria ssd” la seconda prova del campionato individuale di Federazione livello LD.

Alla competizione ha preso parte Vera Giraudo, classe 2009, che ha fatto il suo esordio in questo livello cimentandosi nel programma LD avanzato. La ginnasta ha condotto un'ottima gara su tutti e quattro gli attrezzi, presentando elementi di difficoltà e provando in gara per la prima volta i suoi nuovi esercizi.

Grazie ad esecuzioni pulite e precise e ovviamente alla sua dedizione e costanza, nonostante un piccolo infortunio riportato qualche giorno prima è riuscita a terminare con grinta la gara piazzandosi al secondo posto, con pochissimo distacco dalla vincitrice di categoria.

È stato un ottimo esordio, un punto di partenza che ci permetterà di migliorare ancora di più nei prossimi mesi.

Le allenatrici Anita Zampieri e Matilde Lovera sono molto soddisfatte del lavoro svolto e del risultato ottenuto.